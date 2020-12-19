9 yaşındaki Ryan Kaji 29.5 milyon dolar kazandı

Her yıl milyonlarca genç ve çocuk Youtuber olmak istiyor. Diğer internet platformları gibi Google'nın video izleme servisi Youtube içerik üreticilerine reklamlarından pay veriyor.

Youtube'un verilerine göre 2020'nin en çok kazananı henüz 9 yaşındaki bir çocuk.

Kutu açma ve oyuncak inceleme videoları çeken küçük çocuk 2020 yılında sadece Youtube'dan 29.5 milyon dolar para kazandı.

Kaji, ayrıca 2019 ve 2018 yıllarında da platformun en çok kazananı olmuştu.

The Guardian'ın haberine göre 9 yaşındaki çocuk, kendi adını taşıyan Ryan's World markasından da 200 milyon dolar kazandı.

Ryan's World çocuklar için oyun ve kıyafet satıyor.

Çocuk influencer olarak nitelenen Ryan Kaji'nin, Youtube hesabı 2015 yılında henüz dört yaşındayken açıldı.

Ryan's World isimli Youtube kanalındaki videolar da şimdiye kadar 12.2 milyardan fazla izlendi.