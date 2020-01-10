93 yaşında! Evini su basınca apartman görevlisini vurdu

ABD'nin Nevada eyaletine bağlı Las Vegas kentinde yaşayan 93 yaşında bir adam, evini su bastığı için apartman görevlisini vurdu. Dehşet verici o anlar ise güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.