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AB, 10 yıllık dijital hedeflerini açıkladı

Avrupa Birliği (AB), 2030 yılına kadar küresel yarı iletken üretiminin yüzde 20'sini gerçekleştirmeyi planlıyor.

10 Mart 2021 Çarşamba 10:14
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AB, 10 yıllık dijital hedeflerini açıkladı

AB Komisyonu, teknolojik alanda dışa bağımlılığı azaltmaya ve Avrupa'nın dijital dönüşüme yönelik stratejisini içeren "2030 Dijital Pusula" başlıklı çalışmasını yayımladı.

Birliğin 2030 yılı dijital hedeflerini içeren çalışmaya göre, AB çapında, bilişim ve iletişim teknolojileri alanında çalışan sayısı 20 milyona çıkarılacak.

Avrupa'daki yetişkin nüfusun yüzde 80'inin, temel dijital becerileri olacak.

Güvenli ve yüksek performanslı sürdürülebilir dijital altyapılar kurulacak.

Avrupa'daki bütün evlerde gigabit hızında internet olacak ve kalabalık bölgelerde 5G iletişim teknolojisi yer alacak.

Küresel yarı iletken üretiminin yüzde 20'si Avrupa'da gerçekleştirilecek.

Avrupa, ilk kuantum bilgisayarına sahip olacak.

İşletmelerin dijital dönüşümü sağlanacak.

Firmaların yüzde 75'i bulut, veri ve yapay zeka kullanacak.

AB ülkelerinde değeri 1 milyar doların üzeri 250 genç teknoloji şirketi bulunacak.

Temel kamu hizmetlerinin tümü internet ortamında verilecek.

Bütün vatandaşlar tıbbi kayıtlarına elektronik ortamda erişebilecek.

Vatandaşların yüzde 80'i dijital kimliklerini kullanacak.

Bu alanlara yapılacak yatırımlara AB bütçesi ve ekonomik kurtarma programından mali kaynak sağlanacak.

Söz konusu planın yürürlüğe girmesi için AB üyesi ülkelerin ve Avrupa Parlamentosu'nun (AP) onayı gerekiyor.

AB ülkeleri, kritik teknolojilerde ABD ve Çin'in oldukça gerisinde yer alıyor.

Özellikle yeni tip corona virüs (Covid-19) ile birlikte Avrupa'da çip ve yarı iletken gibi teknolojik malzemelerin bulunamaması nedeniyle otomobil fabrikaları üretimi durdurmuştu.

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