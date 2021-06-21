Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Güney Kıbrıs'tan uyuşturucu ithal etti
Güney Kıbrıs'tan uyuşturucu ithal etti
21 gün cezaevine gönderildi
21 gün cezaevine gönderildi
"Sizi öldüreceğim"
"Sizi öldüreceğim"
Ekmek teknesini ateşe verdiler
Ekmek teknesini ateşe verdiler
Alıcılar satıcıyı ele verdi
Alıcılar satıcıyı ele verdi

AB, 2035'e kadar fosil yakıtlı araçları yasaklamayı hedefliyor

Politico gazetesi, Avrupa Komisyonu'nun AB bloğu içerisinde 2035 yılından itibaren satılacak araçlarda sıfır emisyon kuralını getireceğini yazdı. Üç AB yetkilisine dayandırılan haberde, devrim niteliğinde olarak görülen kararın halihazırda tartışıldığı belirtilirken, kararın 14 Temmuz’da nihai bir metne dönüştürülebileceği ve Avrupa Parlamentosu’nda tartışılabileceği bildirildi.

21 Haziran 2021 Pazartesi 11:31
30 Okunma
AB, 2035'e kadar fosil yakıtlı araçları yasaklamayı hedefliyor

Avrupa Komisyonu’nun merkezinin yer aldığı Brüksel’de bu sıralar daha sık tartışılmaya başlanan AB bloğu içerisinde dizel ve benzinli araç satışı için 14 yıl kalmış olabilir.

Politico gazetesinin üç kaynağa dayandırdığı haberine göre, Avrupa'nın otomobil üreticileri için büyük bir değişime işaret edecek yeni bir kanunun tartışıldığı ve Avrupa Komisyonu'nun 2035'ten sonra satılan araçlar için sıfır emisyon hedefi belirlemek üzerine çalışma gerçekleştirdiği belirtildi.

Haberde, Avrupa Komisyonu’nun 2035 yılına kadar karbon yayan araçların satışını sona erdirmeyi planladığı belirtilirken bunun sıfır karbondioksit emisyonuna ulaşma hedefini kapsayan AB Yeşil Anlaşması planının bir parçası olduğu bildirildi.

Komisyon, Avrupa Briliği’nin 2030 yılındaki karbon hedefini halihazırda uygulanan yüzde 37,5’e kıyasla yüzde 60’a çıkarmak isterken Politico’ya konuşan üç yetkili, 2035 yılına kadar bu oranın yüzde 100'e çıkacağını söyledi.

Politico, kanun teklifinin 14 Temmuz’da nihai bir metne dönüşmesi halinde AB ülkeleri ve Avrupa Parlamentosu tarafından değerlendirileceğini aktardı.

İNGİLTERE 2030 OLARAK AÇIKLAMIŞTI

AB’den geçtiğimiz yılın başında ayrılan İngiltere,yapılan açıklamada, hükümetin 10 maddelik “Yeşil Endüstriyel Devrim” planı kapsamında benzin ve dizelle çalışan yeni araçların satışını 2030 yılından itibaren yasaklayacağını açıklamıştı.

Fransa da, 45 kentinde 2024 yılına kadar hava kirliliğini arttıran eski araçlar ile dizel otomobillerin girişi yasaklanacağını açıklanırken halihazırda içlerinde ülke başkenti Paris’in de bulunduğu 3 şehirde yasağın uygulandığı belirtilmişti.

Anahtar Kelimeler:
Avrupa KomisyonuABFosil Yakıtlı Araçlar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Balıkçılar ceset sanıp polisi aradı, denizden şişme bebek çıktı
Balıkçılar ceset sanıp polisi aradı, denizden şişme bebek çıktı
ABD savaş gemisinden patlayıcı testi: 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi
ABD savaş gemisinden patlayıcı testi: 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Araştırma: BioNTech aşısı, Sinovac'tan daha güçlü antikor tepkisi gösteriyor
Araştırma: BioNTech aşısı, Sinovac'tan daha güçlü antikor tepkisi gösteriyor
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim