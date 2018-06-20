AB, ABD'ye ticari misilleme yapacak

AB Komisyonu, haftalık toplantısında ABD'nin ithal çelik ve alüminyuma yönelik devreye aldığı ilave gümrük vergileri konusunda dengeleyici tedbirler ele alındı.

Konuya ilişkin açıklamada, AB Komisyonu üyelerinin ilave gümrük vergisi uygulanması planlanan ABD ürünleri listesine onay verdiği ve karşı tedbirlerin 22 Haziran Cuma günü yürürlüğe sokulması kararı alındığı kaydedildi.

Açıklamada, söz konusu dengeleyici gümrük vergilerinin Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kurallarıyla tamamen uyumlu olduğu, AB'nin ilk aşamada ABD ürünlerine 2,8 milyar avroluk bir ilave gümrük vergisi getireceği, 3,6 milyar avroluk diğer kısım hakkında ise kararın ileride alınacağı ifade edildi.

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Mart'ta ithal çelik ve alüminyuma sırasıyla yüzde 25 ve yüzde 10 gümrük tarifesi uygulanacağını açıklamıştı. Kanada ve Meksika, AB, Avustralya, Arjantin, Brezilya ve Güney Kore'ye 1 Haziran'a kadar geçici muafiyet tanıdı. AB, ABD'nin gümrük vergilerinden muaf tutulma çağrısında bulunmuş ancak müzakerelerden bir uzlaşı çıkmadı.

AB, ABD'nin ithal çelik ve alüminyuma yönelik uygulamayı planladığı ilave gümrük vergilerine karşı yüzde 25 gümrük vergisi uygulamayı planladığı toplam 10 sayfalık ürün listesi hazırlamıştı.

Aralarında mısır, barbunya, pirinç, mısır gevreği, fıstık ezmesi, yaban mersini, portakal suyu, viski, puro, sigara, tütün, ruj, kot pantolon, nevresim, ayakkabı, lavabo, merdiven, vantilatör, motosiklet, yat, tekne, tüp ve çelik gibi yüzlerce farklı ürün bulunan listeyle AB, ABD'yi kararından vazgeçirmeye çalışmıştı.