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AB alarma geçti! Korkutan gelişme

Avrupa Birliği (AB), Belçika'da tespit edilen "Afrika domuz vebası"na ilişkin uzman heyet görevlendireceğini duyurdu

15 Eylül 2018 Cumartesi 16:35
AB alarma geçti! Korkutan gelişme

AB Komisyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Belçika'da 2 yaban domuzunda "Afrika domuz vebası" tespit edilmesinin ardından yerel yetkililerle eşgüdüm amacıyla uzman heyet görevlendirilecek.

Açıklamada, AB Komisyonu'nun sağlık ve gıda güvenliğinden sorumlu üyesi Vytenis Andriukaitis'in de Belçika'nın Walon ve Flaman bölgesi bakanlarıyla pazartesi günü bir görüşme gerçekleştireceği belirtildi.

Doğu Avrupa ülkeleri ve Çin'in ardından Belçika'da yaban domuzlarında "Afrika domuz vebası" tespit edildiğini duyurmuştu.

Vebanın insanlara bulaşma riski bulunmazken, olası ihraç kısıtlamalarının mali etkileri Avrupalı çiftçileri alarma geçirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Avrupa BirliğiBelçikaDomuz VebasıHaber
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