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AB: BioNTech-Pfizer'in 100 günde aşısını varyantlara karşı uyarlaması gerekiyor

AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen, Omicron varyantı hakkında tam resmi görmek için 2-3 haftaya ihtiyaç olduğunu söyledi. BioNTech-Pfizer ile AB arasındaki aşı alım sözleşmesine dikkat çeken Von der Leyen, "BioNTech-Pfizer'in 100 gün içinde aşısını duruma adapte etmesi gerekiyor" dedi.

28 Kasım 2021 Pazar 20:44
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AB: BioNTech-Pfizer'in 100 günde aşısını varyantlara karşı uyarlaması gerekiyor
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Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, yeni tip corona virüsün (Covid-19) Omicron varyantıyla ilgili kesin bilgiler için birkaç haftaya ihtiyaç duyulduğunu, BioNTech-Pfizer ile yaptıkları alım sözleşmesine göre şirketin aşısını 100 gün içinde varyantlara karşı etkili hale getirmesi gerektiğini söyledi.

Letonya'yı ziyaretinde düzenlenen basın toplantısında ilk olarak Güney Afrika'da tespit edilen Omicron varyantı hakkındaki soruyu yanıtlayan von der Leyen, varyantın endişe verici olduğunu söyledi.

Von der Leyen, "Bilim insanları ve ilaç firmalarının Omicron varyantı hakkındaki tam resmi görmek için 2-3 haftaya ihtiyacı var" dedi.

Bu süreyi aşılamaları ve takviye dozları artırmak için kullanmak gerektiğini vurgulayan von der Leyen, aşı firmalarıyla AB arasında yapılan sözleşmelerde de olası varyantlara karşı aşıların geliştirilmesine yönelik maddeler bulunduğunu söyledi.

Von der Leyen, "Bu yaz AB Komisyonu BioNTech-Pfizer ile üçüncü kez sözleşme yapmıştı. Bu, 1,8 milyar doz aşı alımını içeriyordu. Bu sipariş verildi. Ayrıca kullanabileceğimiz opsiyonlar bulunuyor. Sözleşmede belli bir madde de bulunuyor. Bu da zorlu bir varyantın ortaya çıkması halinde BioNTech-Pfizer'in 100 gün içinde aşısını duruma adapte etmesi gerektiğini belirtiyor" diye konuştu.

AB ülkeleri, Omicron varyantının tespit edilmesinin ardından birçok Afrika ülkesinden Avrupa'ya yapılan uçuşları durdurmuştu.

Anahtar Kelimeler:
AB KomisyonuBioNTechPfizer
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