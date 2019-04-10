AB, Brexit ertelemesi için gerekçe istiyor

AB Liderleri Brexit’i görüşmek için bugün bir araya gelecek.

İngiltere Başbakanı Theresa May’in geçen hafta AB Konseyi Başkanı Donald Tusk’a bir mektup göndererek Brexit tarihinin 30 Haziran’a ertelenmesini istemesinin ardından AB liderleri Brüksel’de bir araya gelme kararı aldı.

Bugün Brexit zirvesinde toplanacak liderler, May’in erteleme talebini görüşecek.May’in AB ile vardığı Brexit anlaşması parlamentoda bugüne kadar üç kez reddedildi.

May, İngiltere’nin 23 Mayıs’ta yapılacak Avrupa Parlamentosu seçimlerine girmek zorunda kalmadan AB’den ayrılması gerektiğini savunuyor. Ancak May Tusk’a yolladığı mektupta, her ihtimale karşı bu seçimlere de hazırlık yapıldığını belirtmişti.

İngiltere’nin AB ile vardığı son uzlaşmaya göre, ülkenin AB’den resmen ayrılma tarihi 29 Mart’tan 12 Nisan’a ertelenmişti. (CNNTURK)