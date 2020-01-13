AB bursuna son başvuru tarihi 10 Mart

Avrupa Komisyonu, AB Mali Yardım Programı çerçevesinde finanse edilen “2020/21 Akademik Yılı için Kıbrıs Türk toplumuna yönelik AB Burs Programını” başlatacağını duyurdu.

Bu yılki AB Burs Programı ile yaklaşık 140 Kıbrıslı Türk'e burs olanağı sağlanacak.

2007 yılından itibaren AB Burslarından 1,500'den fazla birey faydalandı. Bu yılki burs programı, AB Üye Devletleri'nde kısa dönemli ve uzun dönemli programları kapsıyor. Bütçenin en fazla %20'si Birleşik Krallık'ta yer alan programlar için kullanılabilir. 2020/21 dönemi için yapılan çağrıda öncelikli alanlar listesi de yer alıyor. Bu alanlarda başvuru yapacak olan başvuru sahipleri değerlendirme sırasında ekstra puan kazanacak.

AB Burs Programı, tamamen Avrupa Birliği tarafından finanse edilerek British Council tarafından yürütülüyor.

Avrupa Komisyonu Kıbrıs Temsilciliği’nden yapılan açıklamada ilgilenen tüm bireylerin, AB Bursları web sitesinden https://apply.abburs.eu başvurularını yapmaları konusunda uyarı yapıldı.

Başvurular için son tarih 10 Mart olarak belirtildi.