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AB'de COVID-19 aşısının yıl sonuna doğru hazır olması bekleniyor

Avrupa Birliği'nde (AB) yeni tip koronavirüse (COVID-19) karşı geliştirilen aşının yıl sonuna doğru hazır olabileceği bildirildi.

10 Ağustos 2020 Pazartesi 13:59
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AB'de COVID-19 aşısının yıl sonuna doğru hazır olması bekleniyor

AB Komisyonu Sağlık ve Gıda Güvenliğinden Sorumlu Üyesi Stella Kyriakides, Alman Handelsblatt gazetesine yaptığı açıklamada, aşının geliştirilebileceğine ilişkin iyi işaretler aldıklarını belirterek, “Bu noktada tahminlerde bulunmak riskli olsa da ilk aşının bu yılın sonuna veya gelecek yılın başına doğru hazır olacağına dair iyi işaretler var." değerlendirmesinde bulundu.

Aşının tüm sorunları hemen çözemeyeceğini ifade eden Kyriakides, ancak özellikle risk gruplarında bulunan hassas kitleye aşı yapılması durumunda kademeli olarak normale dönülebileceğini kaydetti.

Kyriakides, AB ülkelerinde son dönemde vakaların artmasından endişe duyduğunu belirterek, artan vakalara karşı ülkeleri yerel düzeyde mücadele etmeye çağırdı.

Virüs ile ilgili belirsizliğin devam ettiği uyarısında bulunan Kyriakides, “Şimdi, 2'nci bir karantinayı önlemek için her zamankinden daha fazla uyanık olunmalı. Gevşek davranmamalıyız.” şeklinde konuştu.

Anahtar Kelimeler:
Avrupa BirliğiKoronavirüsCovid19
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