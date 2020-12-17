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AB'de koronavirüs aşılamaları 27 Aralık'ta başlayacak

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, sosyal medya hesabından "Aşılamalar 27, 28 ve 29 Aralık'ta AB genelinde başlayacak" paylaşımı yaptı.

17 Aralık 2020 Perşembe 14:36
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AB'de koronavirüs aşılamaları 27 Aralık'ta başlayacak

AB ülkelerinde aşılamalara başlamak için AB'nin ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Ajansının (EMA) Pfizer-BioNTech aşısına onay vermesi bekleniyor.

Daha önce onayın 29 Aralık'ta verileceği duyurulmuştu ancak Almanya gibi ülkelerin talebiyle EMA, süreci hızlandırarak onay toplantısının 21 Aralık'ta yapılacağını açıkladı.

AB Komisyonu tasdik edecek

EMA'nın onay vermesinin ardından AB Komisyonunun onayı tasdik etmesi gerekiyor. Bunun kısa sürede yapılacağı, ardından AB ülkelerinin tamamına aynı günde aşıların teslimatının başlayacağı belirtiliyor.

Teslimatın onaydan sonraki gün başlaması bekleniyor. 

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