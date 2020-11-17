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AB'den 9 ülkeye 14 milyar euro destek

Avrupa Birliği (AB), koronavirüs salgını nedeniyle 9 üye ülkedeki istihdamı koruma programlarına 14 milyar euro destek sağladı.

17 Kasım 2020 Salı 15:34
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AB'den 9 ülkeye 14 milyar euro destek

AB Komisyonu, salgın nedeniyle hazırlanan "SURE" adlı istihdam korunma programı kapsamında talepte bulunan 9 üye ülkeye mali destek verildiğini açıkladı.

Açıklamaya göre İtalya'ya 6,5 milyar euro, İspanya'ya 4 milyar euro, Yunanistan'a 2 milyar euro, Hırvatistan'a 510 milyon euro, Litvanya'ya 300 milyon euro, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne 250 milyon euro, Slovenya'ya 200 milyon euro, Malta ve Letonya'ya 120 milyon euro olmak üzere toplam 14 milyar euro finansal destek sağlandı.

İstihdam destekleme programı hakkında

COVID-19 nedeniyle hazırlanan istihdam destekleme programıyla, üye ülkeler, AB Komisyonu'na ekonomilerinin boyutlarına göre toplam 25 milyar euroluk kredi teminatı verdi.

Teminatla AB Komisyonu, sermaye piyasalarından fon toplandı. Bu kaynakla AB Komisyonu, üye ülkelere kısa süreli çalışma programları ve ücret destek programlarında kullanılmak üzere uygun koşullu ve uzun vadeli kredi sağlamaya başladı.

Söz konusu desteğin AB ülkelerine toplam 100 milyar euro finansal destek sağlaması planlanıyor.

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