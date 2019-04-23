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AB'den ABD'nin İran yaptırımları kararına tepki

AB, ABD'nin İran petrol yaptırımlarından muaf tutulan ülkelere yeni muafiyet hakkı verilmemesi kararından üzüntü duyulduğunu açıkladı.

23 Nisan 2019 Salı 15:45
AB'den ABD'nin İran yaptırımları kararına tepki
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AB Komisyonu Sözcüsü Maja Kocijancic, günlük basın toplantısında, ABD'nin İran'dan petrol ithali yasağına getirilen muafiyetlere son verme kararına ilişkin, "ABD'nin kararını üzüntüyle karşılıyoruz." ifadesini kullandı.

Kocijancic, İran'ın yükümlülüklerini yerine getirmeye devam ettiği sürece AB'nin de nükleer anlaşmayı uygulayacağını söyledi.

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Beyaz Saray, daha önce İran petrol yaptırımlarından muaf tutulan 8 ülkeye yeni muafiyet hakkı verilmeyeceğini açıklamıştı.

Açıklamada, ABD, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) ortak şekilde küresel enerji piyasalarına tedarik konusunda güvence verdikleri belirtilerek, "İran petrolü piyasadan çekildikten sonra da küresel talebin karşılanacağını garanti etmek üzere bu vakitli adımı atma konusunda mutabık kaldık." denilmişti.

ABD yönetiminin bu kararıyla "ABD'nin İran'dan petrol alımına yaptırım getiren kararından 2 Mayıs'a kadar 180 günlüğüne muaf tutulan" Çin, Hindistan, Japonya, Güney Kore, Tayvan, Türkiye, İtalya ve Yunanistan'ın muafiyetleri sona erecek.

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Anahtar Kelimeler:
ABABDHaber
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