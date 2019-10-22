'AB'den ayrılma' yasa tasarısı Avam Kamarasına sunuldu

Başbakan Boris Johnson’ın AB ile vardığı Brexit anlaşmasını ülkenin iç hukukuna aktaracak "AB'den ayrılma" yasa tasarısı, İngiliz parlamentosunun alt kanadı Avam Kamarasına sunuldu.
Hükümet, parlamentonun çalışma saatlerini uzatarak tasarıyı 3 gün içinde yasalaştırmayı hedeflediğini açıkladı.
Yeni Brexit anlaşmasının Avam Kamarasında geçen cumartesi günkü olağanüstü oturumda önerge olarak oylanması planlanıyordu ancak iktidardaki Muhafazakar Parti’nin ılımlı Brexitçi milletvekili Oliver Letwin’in verdiği değişiklik teklifinin kabul edilmesi üzerine, hükümet önergeyi geri çekmişti.
Kabul edilen değişiklik teklifine göre parlamento Brexit anlaşmasına, onu iç hukuka aktaran yasa yürürlüğe girmedikçe onay vermiş sayılmayacaktı.
Letwin’in değişiklik teklifi, Brexit anlaşması yasalaşmadan önce İngiltere’nin AB’den "kazara" anlaşmasız şekilde ayrılmasını önlemeyi amaçlıyor.