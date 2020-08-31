Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
1 ayı aşmamak üzere cezaevine gönderildi
1 ayı aşmamak üzere cezaevine...
Öğrencisine tecavüz etti
Öğrencisine tecavüz etti
Uyuşturucu maddeyle yakalandı
Uyuşturucu maddeyle yakalandı
Suçlamaları kabul etmedi
Suçlamaları kabul etmedi
4 gün daha tutukluluk
4 gün daha tutukluluk

AB'den çok uluslu aşı çalışması COVAX'a destek

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını için çok uluslu aşı çalışması COVAX'a 400 milyon euro katkı sağlayacağını duyurdu.

31 Ağustos 2020 Pazartesi 15:36
646 Okunma
AB'den çok uluslu aşı çalışması COVAX'a destek

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Küresel Aşı ve Bağışıklama İttifakı (GAVI) ve Salgın Hastalıklara Hazırlık İçin Yenilik Koalisyonu (CEPI) öncülüğünde kurulan, aşıya adil ve eşit küresel erişimi hedefleyen COVAX mekanizmasına katılacaklarını açıkladı.

AB Komisyonu'nun COVAX'a 400 milyon euro katkı sağlayacağını belirten Von der Leyen, salgına karşı tek yolun küresel iş birliği olduğunu vurguladı.

COVAX mekanizması, 2021 sonuna kadar 2 milyar doz COVID-19 aşısı alımına yönelik farklı üreticilerle müzakereler yürütüyor.

Anahtar Kelimeler:
Avrupa BirliğiKoronavirüsAşı çalışması
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Rusya, COVID-19 aşısının yüksek risk gruplarına uygulanacağı tarihi duyurdu
Rusya, COVID-19 aşısının yüksek risk gruplarına uygulanacağı tarihi duyurdu
ABD'de 2'nci kez COVID-19'a yakalanan gençteki virüsün genetik dizilimi farklı çıktı
ABD'de 2'nci kez COVID-19'a yakalanan gençteki virüsün genetik dizilimi farklı çıktı
'Suudi Arabistan'ın COVID-19 kampları işkence merkezine dönüştü'
'Suudi Arabistan'ın COVID-19 kampları işkence merkezine dönüştü'
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim