AB'den Filistin'e Destek Mesajı

Avrupa Birliği (AB) Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi FedericaMogherini, AB'nin Filistin'e desteğini yineleyerek "Bu kritik dönemde Filistin halkına ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'a AB'nin desteğinin devam edeceğini teyit etmek istiyorum." dedi.

Mogherini, resmi ziyaret için Brüksel'de bulunan Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'la ortak basın toplantısı düzenledi.

Mogherini, ikili görüşmenin ardından Abbas'ın 28 AB üyesi ülkenin dışişleri bakanlarıyla bir araya geleceğini, bu çerçevede Ortadoğu barış süreci, ikili ilişkiler ve bölgedeki güvenlik durumunu ele alacaklarını bildirdi.

AB'nin İsrail-Filistin sorununa ilişkin tutumunun değişmediğini belirten Mogherini, "Öncellikle AB'nin, Kudüs'ün İsrail ve Filistin'in ortak başkenti olacak şekilde, iki devletli çözüme ilişkin kararlı desteğini yinelemek istiyorum." diye konuştu.

Bu çözümün "tek, gerçekçi ve uygulanabilir" seçenek olduğunu kaydeden Mogherini, ancak bu şekilde tarafların meşru taleplerinin yerine getirilebileceğini söyledi.

"AB DESTEĞİ DEVAM EDECEK"

Mogherini, tüm taraflarla irtibat halinde olan AB'nin, İsrail'in yasa dışı Yahudi yerleşim yerleri politikasına karşı olduğunu vurguladı.

AB ve Norveç'in girişimiyle 31 Ocak'ta Brüksel'de olağanüstü toplanacak Geçici İrtibat Komitesinin (AHLC) tüm tarafları bir araya getirmek suretiyle fayda sağlayacağını kaydeden Mogherini, AB'nin Filistin'e en fazla destek sağlayan donörlerden biri olduğunu söyledi.

Mogherini, "Bu kritik dönemde Filistin halkına ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'a AB'nin desteğinin devam edeceğini teyit etmek istiyorum." diye konuştu.

"AB'NİN ADİL ÇÖZÜME ULAŞILABİLMESİ İÇİN ROL OYNAMASI GEREKİYOR"

Abbas da AB'nin Filistin'e verdiği desteğe dikkati çekerek "AB'nin Ortadoğu'daki bu süreçte adil çözüme ulaşılabilmesi için rol oynaması gerektiğine inanıyoruz." dedi.

İki devletli çözüm ve barış için müzakerelere devam edilmesinden yana olduklarının altını çizen Abbas, "Sorunun çözülmesi yolunda karşılaştığımız zorluklara rağmen yerel, bölgesel ve uluslararası düzeyde terörizm ve radikalizmle mücadele konusundaki kararlığımızı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Abbas, Filistin ile İsrail arasında daha önce imzalanan anlaşmalara bağlı kalacaklarını belirterek İsrail'e kendisine düşen rolü yerine getirmesi çağrısında bulundu.

Filistin'in devlet kurumlarının inşa edilmesinde başarılı olduklarını vurgulayan Abbas, iki devletli çözüme ulaşmak için bu kurumları koruma ve sürdürmekte kararlı olduklarını ifade etti.

"KARARLARIN BM ARŞİVLERİNDE BİR KAĞIT OLARAK KALMASI DÜŞÜNÜLEMEZ"

Abbas, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ve BM Genel Kurulu tarafından daha önce konuya ilişkin alınan kararları anımsatarak "Bu kararların BM arşivlerinde bir kağıt parçası olarak kalması düşünülemez." diye konuştu.

AB'yi gerçek bir ortak olarak gördüklerine işaret eden Abbas, "Üye devletleri hızla Filistin devletini tanımaya çağırıyorum. Filistin devletinin tanınmasıyla müzakerelerin devam etmesi arasında bir zıtlık bulunmuyor." dedi.

Abbas, BM Filistinli Mültecilere Yardım Ajansına (UNRWA) mali desteğin kesilmesinin iki anlamı olabileceğine işaret ederek "Ya Filistinli mültecileri teröristlere ve radikallere karşı kendi kaderine terk etmek ya da yerlerini terk etmek zorunda bırakmak." diye konuştu.

Devlet Başkanı Abbas, Filistin halkını ve topraklarını birleştirme ve başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devletini kurma konusunda kararlı olduklarını vurguladı.