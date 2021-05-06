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AB'den İngiltere ve Fransa'ya itidal çağrısı

Avrupa Birliği (AB), İngiltere ve Fransa arasında balıkçılık nedeniyle başlayan gerilimde taraflara itidal çağrısında bulundu.

06 Mayıs 2021 Perşembe 16:25
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AB'den İngiltere ve Fransa'ya itidal çağrısı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Sözcüsü Vivian Loonela, İngiltere ve Fransa arasında donanma gemilerinin gönderilmesiyle tırmanan balıkçılık sorunu hakkında açıklamalar yaptı.

İngiliz makamların Jersey karasularında 1 Mayıs tarihinden itibaren 41 Avrupa Birliği (AB) gemisine balıkçılık ruhsatı verdiğini anımsatan Loonela, "İngiltere, bu lisanslara ilave koşullar getirdi. Bunun, AB-İngiltere Ticaret ve İşbirliği Anlaşması hükümlerine uymadığı görüşündeyiz" dedi.

Loonela, anlaşma şartlarına göre AB gemilerinin İngiltere karasularında avlanma iznine ilave koşulların bilimsel biçimde ve ayrımcılık yapılmadan getirilebileceğini anlattı.

"Taraflara itidal çağrısı yapıyoruz"

İngiltere makamlarına yeni koşulların geçerli olamaması gerektiği görüşünü ilettiklerine işaret eden Loonela, "İngiltere ile görüşmeleri sürdürüyoruz. Taraflara itidal çağrısı yapıyoruz" sözlerini kullandı.

Loonela, söz konusu süreçte AB-İngiltere Ticaret ve İşbirliği Anlaşması hükümlerine tamamen uyulması gerektiğini vurguladı.

Fransa tehdit etmişti

Sorun, Jersey Adası yönetiminin, Brexit (İngiltere'nin AB'den çıkışı) sonrası imzalanan İngiltere-AB Ticaret Anlaşması kapsamında, kendi sularında avlanmaya devam etmek isteyen Fransız balıkçı teknelerinden, geçmişteki balıkçılık faaliyetlerine dair kanıt sunmalarını istemesiyle başlamıştı.

Bunun üzerine Fransa, Jersey'nin elektriğini kesme, Fransız balıkçılar da adanın limanını ablukaya alma tehdidinde bulunmuştu.

Manş Adaları'ndan olan Jersey'nin elektriğinin yüzde 95'i yaklaşık 14 mil uzaklıktaki Fransa tarafından sağlanıyor. Kendine has bir yönetimi olan ve Kraliçe'nin bir temsilcisi bulunan ada, uluslararası arenada İngiltere tarafından temsil ediliyor.

İngiliz hükümeti dün Jersey Adası'na "ihtiyati bir önlem" olarak 2 donanma gemisi göndermişti.

Fransa da bunun ardından misilleme olarak Jersey Adası'na iki donanma gemisi gönderme kararı almıştı.

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