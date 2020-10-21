Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
5 gün daha tutuklu
5 gün daha tutuklu
Uyuşturucu zanlısı cezavine gönderildi
Uyuşturucu zanlısı cezavine gönderildi
Suçunu kabul etti
Suçunu kabul etti
“Ya sen ölecen ya Sefa”
“Ya sen ölecen ya Sefa”
Üzerinden uyuşturucu çıktı
Üzerinden uyuşturucu çıktı

AB'den İngiltere'ye: Hem karnım doysun hem pastam dursun olmaz

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, İngiltere ile Brexit sonrası bir ticaret anlaşması istediklerini ancak İngiltere'nin taleplerinden geri adım atması gerektiğini söyledi.

21 Ekim 2020 Çarşamba 14:27
1009 Okunma
AB'den İngiltere'ye: Hem karnım doysun hem pastam dursun olmaz

Michel, Avrupa Parlamentosunun Genel Kuruluna katılarak AB-İngiltere ilişkileri ve Brexit sonrası yapılması istenen anlaşmayla ilgili bilgi verdi.

"Bir anlaşma istiyoruz ama bu 'ne pahasına olursa olsun' anlamına gelmiyor." diyen Michel, şu ifadeleri kullandı:

"İngiliz dostlarımız yakın bir ilişki istediklerini söylüyor. Biz de bunu istiyoruz. Ancak İngiltere, AB tek pazarına girmek istiyor ama aynı zamanda bizim düzenlemelerimiz ve standartlarımızdan ayrı tutulmak istiyor. 'Hem karnım doysun hem pastam dursun' olmaz. İngiltere kendi geleceğiyle, kendi ekonomik modelinin geleceğiyle ilgili seçim yapmak zorunda."

Müzakerelerde sorunlu konular

AB ile İngiltere arasındaki müzakerelerde sorunlu başlıklar, adil rekabetin sağlanması, ticari anlaşmazlıkların nasıl çözüleceği ve balıkçılık konuları oluşturuyor.

AB, İngiltere'nin Avrupa pazarında bulunmak istemesi gerekçesiyle İngiltere'nin sularını balıkçılık için kullanmak istiyor.

AB, müzakereler sonucunda bir anlaşma olmasa da İngiltere'nin Brexit Ayrılık Anlaşmasını uygulamasını istiyor. İngiltere ise AB'nin pozisyonunu değiştirmediği sürece ticaret anlaşması müzakerelerine devam edilemeyeceğini belirtiyor.

AB'nin İngiltere ile müzakerelerini yürüten Michel Barnier ise bir anlaşma için çalışmayı sürdürmek istediklerini belirterek "ne olursa olsun bir anlaşma olsun" yaklaşımında olmadıklarını ancak son ana kadar kapıları açık tutmaya devam edeceklerini söyledi.

Barnier, "Her iki taraf da yapıcı şekilde çalışmak, uzlaşmaya varmak ve yasal metinler üzerinde ilerleme sağlamak istiyorsa bir anlaşmaya erişilebilir." dedi. 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İspanya'da sağlık çalışanlarından koronavirüs protestosu: "Tükendik!"
İspanya'da sağlık çalışanlarından koronavirüs protestosu: "Tükendik!"
Gürcistan'da banka soygunu: Çok sayıda rehine var
Gürcistan'da banka soygunu: Çok sayıda rehine var
Ermeni ordusuna ait alay taburu etkisiz hale getirildi
Ermeni ordusuna ait alay taburu etkisiz hale getirildi
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim