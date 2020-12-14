AB'den İngiltere'ye mesaj: Kurallarımıza göre oyna

Hollanda Kültürlerarası İnsan Hakları Merkezi Müdürü Prof. Dr. Tom Zwart, AA muhabirine Türkiye-AB ilişkilerini değerlendirdi.

Türkiye'nin AB'ye üyeliğinin önemini vurgulayan Zwart, "Türkiye, özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çabası ile AB reformlarında kayda değer bir ilerleme sağladı. Türkiye'nin AB'ye ayrı bir değer katacağını düşünüyorum. Brexit'ten sonra Türkiye'nin üyeliği, AB için daha da önem kazanmıştır. Türkiye'nin olmadığı bir AB eksik olur." dedi.

AB'deki bazı sorunların artık Türkiye olmadan çözülemeyeceğine vurgu yapan Zwart, "Türkiye Mart 2016'da imzalanan mülteci anlaşmasına AB'nin sevinmesi ve saygı duyması gerekir. Buna benzer bazı problemler için gelecekte Türkiye önemli bir kilit rolünde olacaktır." ifadesini kullandı.

"AB, Türkiye'yi yalnız bıraktı"

Zwart, "Türkiye-AB müzakerelerinin hızlı bir şekilde devam etmesi gerekir. Türkiye, AB üyesi olduğunda bazı anlaşmalar çok daha kolay olacaktır." diye konuştu.

Bunun Hollanda için de büyük önem taşıdığını kaydeden Zwart, "Türkiye'nin AB üyeliği, iki ülke arasındaki mevcut ticareti daha da kolaylaştıracaktır." dedi.

Türkiye'nin zor bir dönemden geçtiğini aktaran Zwart şunları kaydetti:

"Geçen sene Türkiye'deki darbe girişimi başarılı olmadığı için hem Avrupa hem de Hollanda devleti olayı yeterince ciddiye almayıp çok basit gördü. AB, Türkiye'yi bu konuda yalnız bıraktı. Halbuki Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yapılan suikast girişimi ve çok sayıda insanın hayatını kaybetmesinin yanı sıra demokrasiye balta vuran bu darbe girişimi için AB'nin daha duyarlı davranması gerekirdi. Diğer yandan Türkiye'nin suçluları demokratik bir şekilde yargıladığına güvenim sonsuz ama bunu bazen belli etmeleri lazım."