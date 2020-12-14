Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
4 gün daha poliste tutuklu kalacak
4 gün daha poliste tutuklu...
15 yıl hapis cezası
15 yıl hapis cezası
Mahkemeye duruşma için gelen tutuklulara uyuşturucu vermek isterken yakalandılar
Mahkemeye duruşma için gelen tutuklulara...
4 gün daha tutuklu kalacaklar
4 gün daha tutuklu kalacaklar
Gizli ittifak çöktü
Gizli ittifak çöktü
Flaş Haber
5'i yerel 8 pozitif vaka!
Kapat

AB'den İngiltere'ye mesaj: Kurallarımıza göre oyna

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, "İngiltere, AB pazarına kesintisiz bir erişim istiyorsa oyunu bizim kurallarımıza göre oynamalı" açıklamasında bulundu.

14 Aralık 2020 Pazartesi 17:25
289 Okunma
AB'den İngiltere'ye mesaj: Kurallarımıza göre oyna

Hollanda Kültürlerarası İnsan Hakları Merkezi Müdürü Prof. Dr. Tom Zwart, AA muhabirine Türkiye-AB ilişkilerini değerlendirdi.

Türkiye'nin AB'ye üyeliğinin önemini vurgulayan Zwart, "Türkiye, özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çabası ile AB reformlarında kayda değer bir ilerleme sağladı. Türkiye'nin AB'ye ayrı bir değer katacağını düşünüyorum. Brexit'ten sonra Türkiye'nin üyeliği, AB için daha da önem kazanmıştır. Türkiye'nin olmadığı bir AB eksik olur." dedi.

AB'deki bazı sorunların artık Türkiye olmadan çözülemeyeceğine vurgu yapan Zwart, "Türkiye Mart 2016'da imzalanan mülteci anlaşmasına AB'nin sevinmesi ve saygı duyması gerekir. Buna benzer bazı problemler için gelecekte Türkiye önemli bir kilit rolünde olacaktır." ifadesini kullandı.

"AB, Türkiye'yi yalnız bıraktı"

Zwart, "Türkiye-AB müzakerelerinin hızlı bir şekilde devam etmesi gerekir. Türkiye, AB üyesi olduğunda bazı anlaşmalar çok daha kolay olacaktır." diye konuştu.

Bunun Hollanda için de büyük önem taşıdığını kaydeden Zwart, "Türkiye'nin AB üyeliği, iki ülke arasındaki mevcut ticareti daha da kolaylaştıracaktır." dedi.

Türkiye'nin zor bir dönemden geçtiğini aktaran Zwart şunları kaydetti:

"Geçen sene Türkiye'deki darbe girişimi başarılı olmadığı için hem Avrupa hem de Hollanda devleti olayı yeterince ciddiye almayıp çok basit gördü. AB, Türkiye'yi bu konuda yalnız bıraktı. Halbuki Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yapılan suikast girişimi ve çok sayıda insanın hayatını kaybetmesinin yanı sıra demokrasiye balta vuran bu darbe girişimi için AB'nin daha duyarlı davranması gerekirdi. Diğer yandan Türkiye'nin suçluları demokratik bir şekilde yargıladığına güvenim sonsuz ama bunu bazen belli etmeleri lazım." 

Son Güncelleme: 14.12.2020 18:35
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İngiltere'de 'evsiz' ölüm sayısı son 7 yılın en yüksek seviyesinde
İngiltere'de 'evsiz' ölüm sayısı son 7 yılın en yüksek seviyesinde
Bill Gates: ABD’de Nisan’a kadar 200 bin kişi ölebilir
Bill Gates: ABD’de Nisan’a kadar 200 bin kişi ölebilir
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 306 bini geçti
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 306 bini geçti
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim