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AB'den İsrail'e idam tepkisi

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İsrail'in idam cezasını getirmek istemesine Avrupa Birliği'nden tepki geldi.

04 Ocak 2018 Perşembe 16:09
AB'den İsrail'e idam tepkisi
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İsrail'in idam cezasını getirmek istemesine Avrupa Birliği'nden (AB) tepki geldi.

AB'nin İsrail'deki ofisinden yapılan yazılı açıklamada, "İdam insan onuruna aykırıdır, insanlık dışı alçaltıcı bir uygulamadır. Kanıtlanmış hiçbir caydırıcılığı yoktur. Adli hataların geri çevrilemez ölümlere neden olmasını sağlar." ifadelerine yer verildi.

"Terör suçu işlediği" iddia edilen kişilere idam cezası getirmeyi öngören yasa tasarısı İsrail Parlamentosu'nda (Knesset) yapılan ilk oylamada 49’a karşı 52 oyla kabul edilmişti. İdam tasarısının yasalaşarak yürürlüğe girmesi için parlamentoda iki kez daha oylanarak kabul edilmesi gerekiyor.

Söz konusu tasarı, temmuz ayında işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan yasa dışı bir Yahudi yerleşim biriminde 3 kişiyi öldüren Filistinli için gündeme geldi. Tasarıda Filistinlilerin ismi zikredilmese de, tasarının sahibi AvigdorLiberman'ın açıklamaları idam cezasının sadece

Filistinlilere uygulanmak istendiğini açıkça ortaya koyuyor.

Liberman, "Yahudi kanı ucuz değildir." diyerek tasarının hedefinin Filistinliler olduğuna işaret etmişti.

İsrail'de sivil mahkemelerde idam cezası bulunmuyor. Askeri mahkemelerde ise son derece istisnai durumlarda bu ceza verilebiliyor. Bu yetki İsrail tarihinde sadece bir kez 1962 yılında görülen bir davada eski bir Nazi suçlusuna karşı kullanılmıştı.

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