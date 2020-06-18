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AB'den İsrail'e 'ilhak' uyarısı

Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İsrail'in ilhak planına ilişkin, "İsrail'in, Filistin topraklarını işgal etmesi durumunda halihazırdaki yakın ikili ilişkilerimiz etkilenir" uyarısında bulundu.

18 Haziran 2020 Perşembe 14:09
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AB'den İsrail'e 'ilhak' uyarısı

Borrell, Avrupa Parlamentosunda düzenlenen Genel Kurulda yaptığı konuşmada, İsrail'in ilhak planlarını değerlendirdi.

AB'nin bu konudaki tutumunun net olduğunun altını çizen Borrell, üye ülkelerin iki devletli müzakere edilmiş çözümü desteklediğine, ilhakın uluslararası hukuka aykırı bir davranış olacağı konusunda güçlü görüş bulunduğuna dikkati çekti.

Borrell, "İsrail'e işgal altındaki Filistin topraklarını tek taraflı olarak ilhak anlamına gelecek davranışlardan kaçınması çağrısında bulunuyoruz." vurgusunu yaptı.

Bu ihtimalin, iki devletli çözüme zarar vereceği gibi bölge istikrarı ve İsrail'in Arap ülkeleriyle de ilişkilerine etki edeceğini kaydeden Borrell, "İsrail'in, Filistin topraklarını işgal etmesi durumunda halihazırdaki yakın ikili ilişkilerimiz etkilenir." dedi.

Borrell, AB'nin uluslararası ve AB hukuku uyarınca yükümlülükleri bulunduğuna dikkati çekerek, ilhakın gerçekleşmemesi için İsrailli yetkililerle irtibatın sürdüğünü bildirdi.

AB dışişleri bakanlarının, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile hafta başı görüşmelerinde konuyu gündeme getirdiğini aktaran Borrell, iki devletli çözüm için uluslararası toplumla görüşmelere devam edeceklerini kaydetti.

ABD-Çin çekişmesi

Borrell, yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınıyla Çin ile ABD arasında rekabetin kızıştığına dikkati çekerek, "Avrupa, iki aktörle de ilişkilerini dengede tutmalı." dedi.

ABD ile ilişkilerin önemine işaret eden Borrell, "Mevcut ABD yönetimiyle bazı görüş ayrılıklarımızın bulunduğu açık. Buna rağmen olumlu diyaloğu her zaman tercih ediyoruz." diye konuştu.  

Anahtar Kelimeler:
ABİsrailIlhak
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Vatandas 2020-06-18 15:00:04

Hicbirsey de olmaz, biriki tane dis isleri bakani KINIYORUZ der, bir iki hafta sonra da hersey untulur business as usual. Bunlar Avrupa politikacilarin SHOW larindan baska birsey degildir. Kendileri bile ciddiye almiyorlar ama sirf dostlar alisveriste gorsun gibisinden boyle gestermelik aciklamalrda bulunurlar.

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