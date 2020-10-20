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AB'den KKTC'deki cumhurbaşkanı seçimiyle ilgili açıklama: "Önemli olan yapıcı bir sürece girildiğini görmektir"

AB'den yapılan açıklamada, "Kıbrıs Türk toplumu, Sayın Ersin Tatar'ı yeni liderleri olarak seçmiştir. Şimdi önemli olan, kapsamlı bir çözüme ve birleşmeye yönelik yapıcı bir sürece girildiğini görmektir" ifadeleri kullanıldı.

20 Ekim 2020 Salı 15:49
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AB'den KKTC'deki cumhurbaşkanı seçimiyle ilgili açıklama: "Önemli olan yapıcı bir sürece girildiğini görmektir"

Avrupa Birliği (AB), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) cumhurbaşkanı seçiminin ardından adada kapsamlı bir çözümü ve birleşmeyi amaçlayan görüşmeleri destekleyeceklerini bildirdi.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile AB Komisyonunun uyum ve reformlardan sorumlu üyesi Elisa Ferreira konuyla ilgili ortak açıklama yaptı.

Açıklamada, "Kıbrıs Türk toplumu, Sayın Ersin Tatar'ı yeni liderleri olarak seçmiştir. Şimdi önemli olan, kapsamlı bir çözüme ve birleşmeye yönelik yapıcı bir sürece girildiğini görmektir." ifadeleri kullanıldı.

AB'nin BM himayesindeki görüşmeleri desteklediği kaydedilen açıklamada, AB'nin, Kıbrıs sorununun kapsamlı çözümüne, adanın iki bölgeli ve iki toplumlu federasyon temelinde birleşmesine yönelik bağlılığının devam ettiği vurgulandı.

Açıklamada, Kıbrıs sorununun çözümünün AB'nin de çıkarına olacağı belirtilerek, "AB, müzakereleri desteklemede aktif rol oynamaya hazırdır. Doğu Akdeniz'de istikrarlı ve güvenli bir ortam, bölgedeki ortaklar arasında ikili veya çok taraflı iş birliğine ve karşılıklı çıkara dayalı ilişki geliştirilmesi AB'nin stratejik çıkarınadır." değerlendirmesi yer aldı.

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