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AB'den Kovid-19 aşısı stratejisi

Avrupa Birliği (AB), şirketlerle yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilecek aşılar için ön satın alma anlaşmaları yapacak.

17 Haziran 2020 Çarşamba 13:46
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AB'den Kovid-19 aşısı stratejisi

AB Komisyonu, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşı geliştirilmesi, üretimi ve dağıtımına yönelik yeni strateji belirlendiğini açıkladı.

Salgına karşı kalıcı çözümün etkili ve güvenli bir aşı geliştirilmesi olduğuna dikkat çekilen açıklamada, aşının hayat kurtarmakla birlikte mali kayıpları da engelleyeceği belirtildi.

Açıklamada, aşı geliştirme girişimlerinin başarılı olabilmesi için klinik araştırmalarla birlikte milyarlarca doz üretim kapasitesine de yatırım gerektiği ifade edildi.

Aşı geliştirmenin karmaşık ve uzun bir süreç olduğuna işaret edilen açıklamada, AB Komisyonu'nun önümüzdeki 18 aylık dönemde güvenli ve etkili aşı geliştirme çalışmalarına katkı sağlayacağı kaydedildi.

Açıklamada, AB ülkelerinin aşı girişimleri konusunda ortak bir yaklaşım sergileyecekleri belirtilerek, AB Komisyonu'nun hızlı biçimde aşı geliştirilmesi ve üretilmesi için şirketleri desteklemek amacıyla üye ülkeler adına anlaşmalar yapacağı bildirildi.

AB'nin belirli bir sürede ve sayıda aşı dozu satın alma hakkı karşılığında şirketlerle ön anlaşmalar yapacağına dikkat çekilen açıklamada, bunun için 2,7 milyar avroluk acil destek mekanizması fonlarının kullanılacağı kaydedildi.

Açıklamada, gerekli durumlarda aşı şirketlerine Avrupa Yatırım Bankası kredileri verilerek ilave destek sağlanacağı belirtildi.

Anahtar Kelimeler:
Avrupa BirliğiKoronavirüsKovid-19 Aşısı
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