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AB'den kritik nükleer santral çağrısı!

Avrupa Birliği, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 42 ülkenin destek verdiği yazılı açıklama yayımladı. Açıklamada, Rusya’dan Zaporijya’daki nükleer santralde konuşlanan güçlerini geri çekmesi talep edildi.

15 Ağustos 2022 Pazartesi 15:01
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AB'den kritik nükleer santral çağrısı!


Avrupa Birliği (AB), içlerinde Türkiye ve ABD'nin bulunduğu 42 ülkenin desteğini açıkladığı bir yazılı açıklama yayımladı. 

Resmi internet sitesinden yayınlanan açıklamada, Rusya’nın Ukrayna’daki savaşının Ukrayna'ya karşı sebepsiz ve haksız olduğu, uluslararası hukukun bir ihlali olduğu ifade edildi.

ABD, Japonya, Kore, Türkiye ve Kanada’nın da dahil olduğu 42 ülke adına yapılan açıklamada, “Ukrayna makamlarının Ukrayna'nın uluslararası kabul görmüş sınırları içinde egemenlik sorumluluklarını sürdürebilmeleri için Rusya Federasyonu'nu askeri güçlerini ve diğer tüm yetkisiz personelini Zaporijya nükleer santralinden, yakın çevresinden ve tüm Ukrayna'dan derhal geri çekmeye çağırıyoruz. Meşru personel, görevlerini dış müdahale, tehdit olmadan yerine getirebilir” denildi.

Rusya, Ukrayna'nın Kakhovka’daki bir hidroelektrik santralini hedef aldığını, saldırının Zaproijya’daki nükleer reaktörlerin soğumasını olumsuz etkileyebileceğini ve bunun çevre felaketine yol açabileceğini belirtti.
Öte yandan açıklamada, Zaporijya nükleer santralinde saha çalışması yapılması için ekip gönderilmesi gerektiğini yineleyen IAEA Direktörü Grossi’ye destek verildi.

RUSYA: UKRAYNA HİDROELEKTRİK SANTRALİNİ VURDU

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan dün yapılan açıklamada, Ukrayna ordusunun, Herson kentinin doğusunda bulunan Kakhovka’daki bir hidroelektrik santralini hedef aldığı ifade edildi.

Saldırı sonucu santraldeki 6 türbinin 3’ünün durduğu aktarıldı. Söz konusu saldırının Zaproijya’daki nükleer reaktörlerin soğumasını olumsuz etkileyebileceği ve bunun çevre felaketine yol açabileceği belirtildi.

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