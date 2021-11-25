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AB'den salgında 4. dalga uyarısı

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Von der Leyen, yeni tip koronavirüs salgınında 4'üncü dalganın başladığını belirterek, aşılama sürecinin daha da hızlandırılması gerektiğini söyledi.

25 Kasım 2021 Perşembe 18:45
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AB'den salgında 4. dalga uyarısı
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Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, sosyal medya hesabından, yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgınındaki son durum ve aşılama hakkında açıklamalarda bulundu.

Kovid-19'a karşı aşılmanın Avrupa'da binlerce hayatı kurtardığına işaret eden von der Leyen, "Yeni bir dalga bizi vuruyor ve bu nedenle aşılamayı daha da hızlandırmamız gerekiyor." ifadesini kullandı.

Von der Leyen, halihazırda AB ülkelerinde yeterli miktarda aşı olduğuna dikkati çekerek, bu hafta bitiminde üye ülkelere toplam 1 milyar doz aşı teslim edilmiş olacağını anlattı.

Aşı olan kişilerin bağışıklığının korunması gerektiğini söyleyen von der Leyen, "Başlangıçtaki aşılama üzerinden 6 ay geçtikten sonra hatırlatma dozu yaptırmalısınız." değerlendirmesinde bulundu.

Von der Leyen, AB kurumlarının tüm yetişkinler için hatırlatma aşısı önerdiğini belirterek, üçüncü dozların daha yüksek seviyede koruma sağlayacağını, hastaneye yatışları ve ölümleri önleyeceğini ifade etti.

Aşılanmayanların daha yüksek risk taşıdığını anlatan von der Leyen, "AB'deki yetişkinlerin dörtte biri hala tam olarak aşılanmadı. Daha fazla insanı aşı olmaya ikna etmeliyiz." diye konuştu.

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