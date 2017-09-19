AB'den "Siber Güvenlik" tedbirleri

Avrupa Birliği (AB), karşılaştığı bilişim suçları ve siber saldırılar karşısında "Avrupa Siber Güvenlik Ajansı" kurulmasını da içeren yeni tedbirler alma hazırlığında.

AB Komisyonu, Birlik'in siber saldırılar karşısında güvenliğini artırmaya yönelik düzenleme paketini açıkladı.

Pakete göre, AB çapında güçlü bir siber savunma sağlanabilmesi ve saldırıya uğrayan üye ülkelere yardım edilebilmesi için Avrupa Siber Güvenlik Ajansı oluşturulacak. Kurulması planlanan yeni kurum, görev süresini 2020 yılında tamamlayacak olan Avrupa Bilgi ve Bilgi Ağları Güvenliği Koruma Ajansı'nın (ENİSA) yerini alacak. Avrupa'da siber güvenlik tatbikatları gerçekleştirecek kurum, veri ve istihbarat paylaşımını sağlayacak, siber tehditleri üye ülkelerin yetkili kurumları ile paylaşacak.

AB’deki ürün ve hizmetlerin siber güvenliğinin garanti altına alınmasını sağlamak üzere AB çapında sertifikasyon çerçevesi belirlenecek. Böylece, enerji, ulaştırma ağları gibi çeşitli kritik altyapıların da siber güvenlikleri garanti altına alınacak.Ayrıca, üyeler arasında siber güvenlik alanında iş birliği artırılacak. Siber saldırılara karşı kapasite geliştirmek üzere Avrupa Siber Güvenlik Araştırma ve Kabiliyet Merkezi oluşturulacak. AB ve üyesi ülkelerin bu siber saldırılara nasıl karşılık vereceklerinin belirleneceği bir plan hazırlanması söz konusu. Ülkelerin siber savunma kapasitelerinin güçlendirilmeleri teşvik edilirken, kötü niyetli siber aktiviteler karşısında ortak AB diplomatik yanıtı belirlenecek ve bu alanda uluslararası iş birliği artırılacak.

Siber saldırılar karşısında hukuki boşluklar etkili bir biçimde doldurulurken, bu suçluların takipleri, yakalanmaları ve yargılanmaları etkin biçimde sağlanacak.

Teklifin yasalaşması için AB Konseyi, AB Komisyonu ve Avrupa Parlamentosu (AP) arasında üçlü görüşmeler yapılacak. Taraflar bir metin üzerinde uzlaşınca tüm kurumların onayının ardından teklif yürürlüğe girecek. Ardından AB üyesi bütün ülkelerin gerekli düzenlemeleri gerçekleştirmesi gerekecek.

AB Komisyonu verilerine göre, son yıllarda siber tehditler hızla gelişim gösteriyor. Geçen yıl dünya genelinde her gün 4 binin üzerinde kişiye fidye tutarı ödeyene kadar kullanıcının bilgisayarını etkisiz hale getiren kötü niyetli yazılım saldırısı yaşanıyor. Avrupa'da faaliyet gösteren şirketlerin yüzde 80'inin 2016'da en az 1 siber saldırıya uğradığı, siber saldırıların ekonomik maliyetlerinin hızla arttığı belirtiliyor.