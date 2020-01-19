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AB'den Türkiye iddialarıyla ilgili flaş açıklama! 'Kesinti olmayacak'

Avrupa Birliği (AB), Türkiye'ye yönelik katılım öncesi mali yardım (IPA) fonlarında daha fazla kesinti yapılacağı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

19 Ocak 2020 Pazar 17:24
AB'den Türkiye iddialarıyla ilgili flaş açıklama! 'Kesinti olmayacak'

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in ofisinden, Türkiye'ye yönelik IPA fonları hakkındaki haberlere ilişkin açıklama yapıldı.

Borrell'in Avrupa Parlamentosuna (AP) Türkiye'ye sağlanan IPA fonlarının daha fazla kesintiye uğrayacağı iddia edilen mektup göndermediği belirtilen açıklamada, "AB bütçe yetkililerinin Türkiye'nin katılım öncesi mali yardım fonlarına ilişkin yeni ya da güncel bir kararı bulunmuyor." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, söz konusu kesinti kararlarının geçen sene alındığı ve açıklandığı anımsatılarak, "Parlamentoda yöneltilen güncel soruya ilişkin verilen cevabı Libya Konferansı ya da yakın dönemdeki gelişmelerle bağlantılı kılan basındaki haberler tamamen yanlış ve yanıltıcıdır." değerlendirmesine yer verildi.

Türkiye'ye IPA fonlarındaki kesintinin 2017'de başladığı vurgulanan açıklamada, fonlar hakkında son kararın 15 Ekim'de AB Dış İlişkiler Konseyi tarafından alındığı belirtildi.  Dün, Alman medyası kaynaklı haberlerde Türkiye'ye sağlanacak IPA fonlarının yüzde 75 kesileceği iddiaları yer almıştı.

Anahtar Kelimeler:
Avrupa Birliği
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