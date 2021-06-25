AB'den Türkiye'ye 3 milyar euro için onay

Avrupa Birliği'ne (AB) üye ülkelerin devlet ve hükümet başkanları Belçika'nın başkenti Brüksel'de buluştu.

Zirvenin ilk gününde, Türkiye ile ilişkiler önemli gündem maddelerinden biriydi.

Doğu Akdeniz, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ve Suriyeliler için mali yardım konuları ele alındı.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, AB Liderler Zirvesi’nin ilk gün görüşmelerinin ardından yaptığı açıklamada, zirvede Türkiye ile ilişkiler konusunda detaylı görüşme yapıldığını aktardı.

Merkel, AB'nin Türkiye ile Gümrük Birliği’nin güncellenmesiyle ilgili çalışmalara devam edeceğini söyledi.

AB'den Türkiye'ye 3 milyar euro ek fon

Burada AB Komisyonunun Türkiye ile göç mutabakatının ne şekilde uzatılabileceğine dair bir rapor verdiğini ve raporun kabul edildiğini anlatan Merkel, bunun 3 milyar euro ek fon ile ilgili olduğunu duyurdu.

Ankara, Avrupa Birliği’ne 5 yıl önce sözünü verdiği finansmanı sağlamayı geciktirdiği için tepki gösteriyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2020'nin şubat ayında batı sınırlarının açıldığını belirterek göçmenlerin geçişine engel olunmayacağını ifade etmişti. Yunanistan ise buna engel olmaya çalışmıştı.

AB, Türkiye ile ilişkileri ele aldı

Zirve bildirisinde de Türkiye ile iş birliğini geliştiren ilişkilerin AB'nin stratejik çıkarına olduğu vurgulandı.

Doğu Akdeniz'de gerginliğin düşmesinin olumlu karşılandığı ve bunun sürdürülmesi gerektiği, terörle mücadele ve bölgesel meselelerde Türkiye ile yüksek düzeyli diyaloğa işaret edildi.

Türkiye de çıkarılan engellere ve çifte standarda rağmen AB üyeliğinin hala Türkiye için stratejik bir hedef olduğuna zaman zaman dikkat çekiyor.