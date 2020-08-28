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AB'den Türkiye'ye Doğu Akdeniz uyarısı: Tek taraflı eylemlerden kaçının

AB, Türkiye'ye Doğu Akdeniz uyarısında bulundu. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Borrell, "Tek taraflı eylemlerden kaçının" dedi.

28 Ağustos 2020 Cuma 16:26
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AB'den Türkiye'ye Doğu Akdeniz uyarısı: Tek taraflı eylemlerden kaçının

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Türkiye'yi Yunanistan ile Doğu Akdeniz'de yaşanan anlaşmazlıkta tek taraflı eylemlerden kaçınma konusunda uyardı.

Türkiye'ye ait Oruç Reis gemisinin Doğu Akdeniz'de sismik araştırma faaliyetlerine başlamasının ardından Ankara-Atina arasındaki gerilim giderek tırmanırken, AB durumu yakından izlemeyi sürdürüyor.

AB dışişleri bakanlarının Almanya'nın başkenti Berlin'deki gayriresmi toplantısı sürerken, birliğin Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'den bir dizi açıklama geldi. Borrell, Türkiye'yi bölgede tek taraflı eylemlerden kaçınması için uyardı ve konuyu blokla görüşme çağrısında bulundu. 

Anahtar Kelimeler:
ABTürkiyeDoğu Akdeniz
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