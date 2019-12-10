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AB'den Türkiye'ye vize kısıtlaması

Avrupa Birliği (AB) 2020 yılından itibaren, vize uygulamadığı gri ve yeşil pasaportlara yeni kısıtlamalar getirme kararı aldı.

10 Aralık 2019 Salı 12:13
AB'den Türkiye'ye vize kısıtlaması

Bu çerçevede hususi (yeşil) ve hizmet (gri) pasaport taşıyan Türk vatandaşlarının, yılbaşından itibaren Avrupa Birliği (AB) ülkelerine seyahat etmeden önce, gidecekleri ülkeden 'izin almaları' gerekiyor. Normal (bordo) pasaport sahibi Türk vatandaşları için ise, vize zorunluluğu devam edecek.

Vize ile izin arasındaki fark

Sözcü'den Zeynep Gürcanlı'nın haberine göre, bordo pasaport sahibi Türk vatandaşları için istenen AB/Schengen vizesine göre, yeşil ve gri pasaport sahiplerinden istenen 'izin', alması daha kolay bir süreç. Vize için AB ülkelerinin temsilciliklerine maaş bordrosundan, vukuatlı nüfus belgesine, banka hesap özetinden, tapulara ya da ticaret sicil kaydına kadar pek çok belge vermek gerekiyor.

Yeşil ve gri pasaport sahipleri bu belgeleri vermeyecek. Ancak seyahatlerinden önce ETIAS sistemi üzerinden kayıt yaptırmaları zorunlu olacak. Yapılan kayıt işlemi sırasında yolcuların, giriş izni alabilmek için belirli bir miktar harç bedeli ödemeleri de gerekecek.

İzin üç yıl geçerli olacak

Yeşil ya da gri pasaport sahibi Türk vatandaşları bir kere AB ülkelerine giriş için ETIAS üzerinden izin aldıklarında, bu izin 3 yıl süreyle geçerli olacak. Üç yılın sonunda ise tekrar Avrupa'ya seyahat etmeleri gerektiğinde, yeniden izin alıp, ücret ödemek durumunda kalacak. 18 yaş altı ya da 70 yaş üste gri ya da yeşil pasaport sahibi Türk vatandaşları ise izin alırken, gereken ücretten muaf tutulacak. Yeni sistem ayrıca, Avrupa Birliği'nin gri ve yeşil pasaport sahiplerine verdiği izni istediği zaman iptal etmesine de olanak sağlıyor.

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