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AB'den üçüncü ülke vatandaşlarına seyahat kısıtlaması

AB liderleri, üçüncü ülke vatandaşlarının AB üyesi ülkelere ve Schengen bölgesine yapacakları "gerekli olmayan" seyahatlerine 30 günlük geçici kısıtlama getiren düzenlemeyi onayladı.

17 Mart 2020 Salı 21:48
1006 Okunma
AB'den üçüncü ülke vatandaşlarına seyahat kısıtlaması

AB liderleri, üçüncü ülke vatandaşlarının AB üyesi ülkelere ve Schengen bölgesine yapacakları "gerekli olmayan" seyahatlerine 30 günlük geçici kısıtlama getiren düzenlemeyi onayladı.

Anahtar Kelimeler:
ABSeyahatKoronavirüs
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Magusalı 2020-03-17 22:10:39

Siz kendinize bakınız. AB bu gidişle tarihe karışacak. Çünkü tedbir almadınız ve insanlarınızı düşünmediniz.

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