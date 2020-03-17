AB liderleri, üçüncü ülke vatandaşlarının AB üyesi ülkelere ve Schengen bölgesine yapacakları "gerekli olmayan" seyahatlerine 30 günlük geçici kısıtlama getiren düzenlemeyi onayladı.
AB'den üçüncü ülke vatandaşlarına seyahat kısıtlaması
AB liderleri, üçüncü ülke vatandaşlarının AB üyesi ülkelere ve Schengen bölgesine yapacakları "gerekli olmayan" seyahatlerine 30 günlük geçici kısıtlama getiren düzenlemeyi onayladı.
17 Mart 2020 Salı 21:48
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Siz kendinize bakınız. AB bu gidişle tarihe karışacak. Çünkü tedbir almadınız ve insanlarınızı düşünmediniz.