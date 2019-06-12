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AB'den vize uygulamasında "sığınmacı" şartı

Avrupa Birliği sığınmacıların geri kabulünde iş birliği yapmayan ülkelere vize kısıtlaması getirecek. Böylelikle ülkelerin sığınmacı geri kabulünün geliştirilmesi hedefleniyor.

12 Haziran 2019 Çarşamba 10:50
AB'den vize uygulamasında "sığınmacı" şartı
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Avrupa Konseyi sığınmacıların geri kabulünde iş birliği yapmayan ve Schengen vizesine tabii ülkelere vize ücretlerinin artırılmasının da içinde bulunduğu bir dizi kısıtlayıcı önlem alacağını duyurdu. 

AB ile sığınmacı geri kabulü konusunda iş birliği yapan ülkelerin vatandaşlarına da vize kolaylığı sağlanması planlanıyor. 

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Bu ülkelerin vatandaşlarının vize süreleri uzatılabilecek ve vize ücretlerinde indirim uygulanabilecek. Değişiklikler AB resmi gazetesinde yayımlandıktan 6 ay sonra yürürlüğe girecek. 

Schengen vizesi dünya genelinde en fazla rağbet gören vize. Geçtiğimiz yıl dünya genelinde 16 milyondan fazla Schengen vizesi başvurusu yapıldığı belirtiliyor.

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ABVizeUygulamasuSığınmacı şart
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