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AB'den yeni sığınmacı planı

AB, zorunlu kota sistemiyle 2 yıl içinde Yunanistan ve İtalya'dan 160 bin sığınmacı alma planının başarısız şekilde dün sona ermesinin ardından yeni sığınmacı planı önerisinde bulundu.

27 Eylül 2017 Çarşamba 17:45
AB'den yeni sığınmacı planı

AB Komisyonundan yapılan yazılı açıklamada, "AB, yeni yerleştirme programı çerçevesinde gelecek 2 yıl içinde üye ülkelere korunmaya muhtaç 50 bin sığınmacıyı yerleştirme teklifinde bulunuyor." ifadesi yer aldı.

Sığınmacılara yasal yollardan göç etme imkanı verilmesinin, sığınmacıların hayatını kurtarma ve kaçakçılarla mücadele açısından önemli olduğu belirtilen açıklamada, yeni sığınmacı planının Ocak 2019'a kadar süreceği bildirildi.

Açıklamada, üye ülkelerin yeniden yerleştirme çabalarına destek olmak için Komisyonunun 500 milyon avro bütçe ayırdığı aktarıldı.

Sığınmacı planı başarısız olmuştu
AB Komisyonu, 2015'te İtalya ve Yunanistan'dan 160 bin sığınmacının üye ülkelere zorunlu yerleştirilmesini öngörmesine rağmen toplam 29 bin sığınmacı yerleştirilmişti.

Diğer yandan AB, 2015 yılında kabul ettiği başka bir plan kapsamında Türkiye, Lübnan ve Ürdün'den 22 bin 504 sığınmacıyı yeniden yerleştireceğini açıklamıştı. Bu sayı da 17 bin civarında kalmıştı.

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