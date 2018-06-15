AB, dışişleri bütçesini artırıyor

Avrupa Birliği (AB), gelecekteki bütçesinde Avrupa Dış Eylem Servisi (EEAS) programlarına 123 milyar avro kaynak aktarmaya hazırlanıyor.

AB Komisyonu, birliğin 2021-2027 bütçesinde AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini'ye bağlı bir şekilde birliğin diplomatik hizmetlerini, ortak dış ve güvenlik politikasını yürütmesine yardımcı olan EEAS için ayrılan payın yükseltilmesine yönelik teklifini açıkladı.

Buna göre, EEAS'ın 2014-2020 dönemi için toplam 94,5 milyar avro olan bütçesi 2021-2027 dönemi için yüzde 30 artırılarak 123 milyar avro olacak.

AB'nin değerleri ve öncelikleri doğrultusunda siyasi hedeflere ve ortaklarla ilişkilere odaklanılması için mevcut enstrüman ve programların sayısı azaltılacak.

Yeni bütçe yapısında, döneminde kullanılamayan fonların diğer yıllarda yeniden kullanılmasına izin verilecek. Avrupa Kalkınma Fonu, AB bütçesine dahil edilecek.

EEAS BÜTÇESİ

AB'nin yeni kuracağı komşuluk, kalkınma ve uluslararası iş birliği enstrümanına 89,2 milyar avro kaynak tahsis edilecek.

AB'nin nükleer güvenlik için kuracağı yeni fonuna 300 milyon avro sağlanacak.

AB'nin Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA III) olarak adlandırılan ve aday ülkelere sağlanan fonlarına 14,5 milyar avro kaynak verilecek.

İnsani yardım programlarına 11 milyar avro, ortak dış ve güvenlik bütçesine 3 milyar avro, AB'nin deniz aşırı bölgelerine 500 milyon avro, Avrupa Barış Fonu'na da 10,5 milyar avro kaynak aktarılacak.

AB BÜTÇESİ

AB Komisyonu'nun 2021-2027 dönemi bütçesine yönelik Çok Yıllı Mali Çerçeve'sinde gelirler 1 trilyon 135 milyar avro, harcamalar ise 1 trilyon 105 milyar avro olarak belirlenmişti.

Uzun vadeli AB bütçesine ilişkin karar, AP'nin onayı ve üye ülkelerin AB Konseyi'ndeki oy birliği ile belirlenecek.

AB bütçesinde yer alan harcama kalemlerine ilişkin ödeneklerin yıllık tavanını önceden belirleyen Çok Yıllı Mali Çerçeve, bütçe disiplini ve kaynakların AB'nin politika öncelikleri doğrultusunda ve etkin şekilde dağılımını sağlamayı amaçlıyor. Yaklaşık 1 trilyon avroluk AB'nin mevcut mali çerçevesi, 2014-2020 dönemini kapsıyor.

AB bütçesinde gelir kalemleri, büyük ölçüde üye ülkeler tarafından sağlanan kaynaklardan sağlanıyor. Bütçenin harcamalar kısmı tarım, ekonomik ve yapısal fonlar, araştırma, eğitim, dış ilişkiler, genişleme ve idari giderlerden oluşuyor. AB bütçesinin denetimini ise merkezi Lüksemburg'da bulunan AB Sayıştayı yapıyor.