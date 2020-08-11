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AB: "Doğu Akdeniz'deki gelişmeler endişe verici"

Avrupa Birliği, Türkiye ile Yunanistan arasında Doğu Akdeniz'de yaşanan son gelişmelerin oldukça endişe verici olduğunu belirterek uyarıda bulundu.

11 Ağustos 2020 Salı 14:44
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AB: "Doğu Akdeniz'deki gelişmeler endişe verici"

Avrupa Birliği (AB), Türkiye ile Yunanistan arasında Doğu Akdeniz'de yaşanan son gelişmelerin "oldukça endişe verici" olduğunu söyledi.

Avrupa Komisyonu Dışişleri Sözcüsü Peter Stano, konuya ilişkin, "Son gelişmeler son derece endişe verici. Yapılması gereken, açıktaki tüm meseleleri, iyi komşu ilişkileri, uluslararası hukuk ve pozitif girişim prensipleri çizgisinde çözme girişiminde bulunmak" açıklamasında bulundu.

Türkiye, dün 23 Ağustos'a kadar geçerli olmak üzere Oruç Reis gemisi için Doğu Akdeniz'de sismik çalışmalar için Navtex ilan etmişti.

Anahtar Kelimeler:
Avrupa BirliğiTürkiyeYunanistanDoğu Akdeniz
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