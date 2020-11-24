AB: Gemide yasa dışı malzemeye rastlanmadı

AB Komisyonu Sözcülerinden Peter Stano, Türk bayraklı "Roseline A" gemisinin seyrinden dolayı İrini Operasyonu yetkililerinin Libya'ya yönelik BM ambargosunun ihlal edildiğinden şüphelendiklerini öne sürdü.

Stano, aramadan önce İrini Operasyonunun bayrak ülkesi olarak Türkiye'nin rızasını almak üzere Türk Dışişleri Bakanlığına 4 saat önceden bildirimde bulunduğunu iddia etti.

Peter Stano, İrini Operasyonu yetkililerinin operasyonunun merkezi İtalya'da bulunan Türkiye'nin Roma Büyükelçiliği'nin talebiyle bu süreyi 1 saat uzatma konusunda mutabık kaldığını söyledi.

Stano, geçen sürede Türkiye'den cevap gelmediğini iddia ederek, "İrini Operasyonu gemiye çıktı ve NATO prosedürleri dahil uluslararası prosedürlere uygun olarak gemide arama yaptı" dedi.

Daha sonra Türkiye'nin resmi olarak İrini Operasyonu'na aramaya izin vermediği yönünde bildirimde bulunmasıyla aramanın durdurulduğunu anlatan Stano, "O sürede gemide yasa dışı malzeme bulunduğuna dair kanıta rastlanmadı ve geminin yoluna devam etmesine izin verildi" açıklamasını yaptı.

İrini Operasyonu'nun Libya'ya yönelik BM ambargosuna katkı sunmak üzere AB tarafından yetkilendirildiğini söyleyen Stano, BM kararlarının Türkiye dahil tüm BM üyelerini bağladığını, gemilerin bayrak ülkelerine iş birliği çağrısı yaptığını anlattı.