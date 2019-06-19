Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Whatsapp'tan yeni bir özellik daha! Büyük bir sorunu çözecek
Whatsapp'tan yeni bir özellik daha!...
Dünyanın en büyük uçağı satışa çıkarıldı! İşte fiyatı
Dünyanın en büyük uçağı satışa...
Stranger Things şimdi de oyun olarak karşımıza çıkıyor
Stranger Things oyun olarak karşımıza...
PUBG Mobile için yepyeni güncelleme: Ölüm maçı geliyor
PUBG Mobile için yepyeni güncelleme
Polonya'da akıllı telefon kullanıcılarına özel yol: Belediye değil, yayalar yaptı
Polonya'da akıllı telefon kullanıcılarına özel...

AB Genel İşler Konseyi'nde Türkiye ve Batı Balkanlar görüşüldü

19 Haziran 2019 Çarşamba 09:37
AB Genel İşler Konseyi'nde Türkiye ve Batı Balkanlar görüşüldü

Avrupa Birliği (AB) Genel İşler Konseyi, Türkiye'nin önemli bir aday ve ortak olduğunu ancak mevcut olumsuzlukları tersine çevirmesi gerektiğini bildirdi.

Lüksemburg'da toplanan AB Genel İşler Konseyi'nin ardından yayımlanan sonuç bildirgesinde, "Türkiye, aday ülke olmaya devam ediyor ve çok sayıda alanda kilit ortak konumunda." ifadelerine yer verildi.

Bildirgede, yaklaşık 4 milyon mülteciye ev sahipliği yapan Türkiye'nin göç politikaları övülürken, AB ile Türkiye arasında 2016'da imzalanan göçmen mutabakatının önemi vurgulandı.

Reform Eylem Grubu'nun toplanmasının ve Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin kabul edilmesinin olumlu bulunduğu raporda, Türkiye'nin taahhütlerini yerine getirmesi ve elle tutulur sonuçlar elde etmesi için bu gelişmeleri kararlı ve somut adımların takip etmesi gerektiği kaydedildi.

AB KOMİSYONU RAPORUNDAKİ ELEŞTİRİLER TEKRARLANDI

Bildirgede, AB Komisyonu'nun önceki ay yayımladığı Türkiye Raporu'ndaki eleştiriler yinelendi ve "hukukun üstünlüğü, temel haklar ve yargı bağımsızlığı alanındaki gerilemeden duyulan endişe" dile getirildi.

Türkiye'nin AB'den uzaklaşmaya devam ettiği iddia edilen bildirgede, 2018’de alınan karara atıfta bulunularak, katılım müzakerelerinin durma noktasına geldiği ve Gümrük Birliği'nin güncellenmesine yönelik bir çalışmanın öngörülmediği hatırlatıldı.

Bildirgede, AB'nin Türkiye ile açık ve dürüst bir diyalog sürdürmeye kararlı olduğuna işaret edilerek, ortak sınamaların üstesinden gelme ve göç, terörle mücadele ile ekonomi gibi alanlarda iş birliği yapma arzusu teyit edildi.

YUNANİSTAN VE RUM KESİMİNİN LOBİSİ BİLDİRGEYE YANSIDI

Öte yandan, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin Brüksel'de yürüttüğü yoğun propaganda sonucu bildirgede Türkiye'nin Doğu Akdeniz ve Ege'deki egemenlik hakları hedef alındı.

Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki sondaj çalışmalarının "yasa dışı" olduğu öne sürülen bildirgede, Ankara’nın "iyi komşuluk ilişkilerine riayet etmesi" çağrısında bulunulan bildirgede, "Konsey, AB Komisyonu ve Dış İlişkiler Servisi'ni gecikmesizin uygun tedbirleri almaya davet ediyor." ifadesine yer verildi

KUZEY MAKEDONYA VE ARNAVUTLUK İLE MÜZAKERELERE BAŞLAMA KARARI ERTELENDİ

Genel İşler Konseyi'nde AB Komisyonu'nun tavsiyesi üzerine Kuzey Makedonya ve Arnavutluk ile bugün başlatılması planlanan müzakere sürecine ise bazı üye ülkelerin muhalefeti nedeniyle yeşil ışık çıkmadı.

Bildirgede, olası bir genişlemenin sadece adayların ilerleme kaydetmesine değil "AB'nin kendi gelişimini sürdürmesini güvence altına almasına bağlı olduğu" vurgulandı.

Yayımlanan metinde, üye devletlerin en geç ekim ayında Kuzey Makedonya ve Arnavutluk ile müzakerelere başlama konusunda "açık bir karar" alacağı ifade edildi.

banner22
Anahtar Kelimeler:
AB
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sibirya'da 40 yıl sonra bir ilk: Aç ve bitkin kutup ayısı şehre indi
Sibirya'da 40 yıl sonra bir ilk: Aç ve bitkin kutup ayısı şehre indi
ABD'de değeri 1 milyar doları bulan 16,5 ton kokain ele geçirildi
ABD'de değeri 1 milyar doları bulan 16,5 ton kokain ele geçirildi
Rolls-Royce, Siemens’in elektrikli uçak bölümünü satın alıyor
Rolls-Royce, Siemens’in elektrikli uçak bölümünü satın alıyor

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim