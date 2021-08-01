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AB için aşı fiyatlarını artırdılar

Pfizer/Biontech ve Moderna, Avrupa Birliği için koronavirüs aşı fiyatlarını artırdı.

01 Ağustos 2021 Pazar 18:51
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AB için aşı fiyatlarını artırdılar

Pfizer/Biontech ve Moderna, Avrupa Birliği (AB) ile yapılan son anlaşmada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı fiyatlarını yükseltti.

AA'nın Financial Times'ın haberinden aktardığına göre, Pfizer/Biontech'in bir dozu için fiyat 15,50 avrodan 19,50 avroya çıkarıldı.

Daha önce 22,60 dolar civarı olan Moderna firmasının doz başı fiyatının ise yeni kontratta 25,50 dolar civarı olduğu görüldü.

27 Temmuz'da yetişkin nüfusun yüzde 70'ini aşılama hedefine ulaştığını duyuran AB, eylül sonu itibarıyla 1 milyardan fazla doz aşı temin etmeyi planlıyor.

Avrupa İlaç Ajansı (EMA), şu ana kadar AB ülkelerinde Pfizer/Biontech, Moderna, AstraZeneca ve Johnson&Johnson firmalarınca üretilen aşıların kullanımına izin veriyor. EMA Sinovac, Curevac, Novavax, Sputnik V ve Sanofi Pasteur aşılarının ön değerlendirmesine devam ediyor.

Son Güncelleme: 01.08.2021 19:13
Anahtar Kelimeler:
Avrupa BirliğiPfizerBioNTechModerna
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