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AB ilaç düzenleyicisi, koronavirüse karşı iki ilacın kullanımını tavsiye etti

Avrupa Birliği'nin (AB) ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Ajansı (EMA), yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) tedavisi için "Ronapreve" ve "Regkirona" adlı iki monoklonal antikor ilacın onaylanmasını tavsiye etti.

11 Kasım 2021 Perşembe 21:57
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AB ilaç düzenleyicisi, koronavirüse karşı iki ilacın kullanımını tavsiye etti
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EMA'dan yapılan açıklamada, ilaç firması Roche tarafından "casirivimab/imdevimab" etken maddeli Ronapreve için yapılan başvurunun incelenmesinin tamamlandığı, ilacın yetişkinlerde ve 40 kilonun üzerindeki 12 yaşından büyük hastalarda Kovid-19 tedavisi için kullanılabileceği bildirildi.

Açıklamada, ilacın ayrıca 12 yaş ve 40 kilo üzerindeki ergenlerde Kovid-19 hastalığının "önlenmesinde" de kullanılabileceği belirtildi.

Celltrion adlı ilaç firmasının "regdanvimab" etken maddeli Regkirona adlı ilacını da değerlendiren EMA, ilacın yetişkinlerde Kovid-19 tedavisinde kullanılabileceğini duyurdu.

Ronapreve ve Regkirona, EMA'dan olumlu görüş alan ilk monoklonal antikor ilaçları oldu. İlaçlar hakkındaki verilerin, hastaneye yatışlar ve ölümlerde ciddi azalma gösterdiği bildirildi.

EMA, Haziran 2020'de de "remdesivir" etken maddeli Veklury adlı antiviral ilacın Kovid-19 tedavisinde kullanımını tavsiye kararı almıştı.

EMA'nın kararı tavsiye niteliği taşıyor. İlaçların pazar onayı EMA'nın tavsiyeleri sonucunda AB Komisyonunca veriliyor.

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