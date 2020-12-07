AB ile İngiltere müzakerelerinde uzlaşı çıkmadı

İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile ticaret ve gelecekteki ilişkileri şekillendirecek anlaşma müzakerelerindeki son durumu ele alan bir telefon görüşmesi yaptığını belirten Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, "Kritik konudaki farklılıklar nedeniyle anlaşma koşulları mevcut değil." değerlendirmesini yaptı.

Von der Leyen, adil rekabet ortamı, denetim ve balıkçılık gibi önemli başlıklarda henüz uzlaşamadıklarına işaret ederek, kalan ihtilafları önümüzdeki günlerde Johnson ile Brüksel'de bir araya gelerek ele alacaklarını söyledi.

Brexit süreci

İngiltere, Galler, Kuzey İrlanda ve İskoçya'dan oluşan Birleşik Krallık'ta, Haziran 2016'da yapılan AB referandumunda yüzde 48'e karşı yüzde 52 ile Brexit kararı alınmıştı.

AB'den resmen 31 Ocak'ta ayrılan İngiltere, Birlik ile başta ticaret olmak üzere ikili ilişkiler konusunda kapsamlı müzakereler yürütüyor.

AB ile İngiltere arasındaki müzakerelerde "adil rekabetin sağlanması", "ticari anlaşmazlıkların nasıl çözüleceği" ve "balıkçılık", sorunlu konuları oluşturuyor.

Anlaşmaya varılamaması halinde iki taraf arasındaki ticari ilişkiler, 31 Aralık sonrasında Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kurallarına göre yapılacak. Bu tarihe kadar olan geçiş süreci boyunca İngiltere, AB kurallarına bağlı kalmayı sürdürüyor.