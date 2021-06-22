AB, İngiltere menşeli filmlere kısıtlama getirmeye hazırlanıyor

İngiliz yapımı program ve filmler, Brexit'e rağmen hala ''Avrupa eserleri'' olarak sınıflandırılıyor. Ancak bu durumun yakında değişebileceği ifade ediliyor.

The Guardian'da yayımlanan bir belgeye göre, AB Komisyonu'ndan, İngiltere menşeli yapımların kıtadaki kültürel çeşitliliğe karşı oluşturduğu riskler hakkında bir çalışma yürütmesi istendi.

Belgede, video platformlarında bu içeriklerin orantısız biçimde yer almasının diğer Avrupa eserlerini de etkileyebileceğine dikkat çekildi.

Ticari Yayıncılar Birliği Direktörü Adam Minns ise herhangi bir değişikliğin İngiltere'deki sektöre ciddi bir darbe olacağı konusunda uyardı.

Bir İngiliz hükümet sözcüsü, İngiltere'nin, Avrupa Sınır Ötesi Televizyon Sözleşmesi'ne taraf olduğu için görsel-işitsel yapımlarını ''Avrupa eserleri'' kategorisinde değerlendirdiğini aktardı.