Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Uyuşturucu zanlıları mahkemeye çıktı
Uyuşturucu zanlıları mahkemeye çıktı
Güney Kıbrıs'tan araç çaldı
Güney Kıbrıs'tan araç çaldı
Altın Hırsızları Teminata Bağlandı
Altın Hırsızları Teminata Bağlandı
Güney Kıbrıs'tan uyuşturucu ithal etti
Güney Kıbrıs'tan uyuşturucu ithal etti
21 gün cezaevine gönderildi
21 gün cezaevine gönderildi
Flaş Haber
Akaryakıta yine zam!
Kapat

AB, İngiltere menşeli filmlere kısıtlama getirmeye hazırlanıyor

Avrupa Birliği'nin, kıtada İngiltere yapımı TV programları ile filmlerin gösterimlerini azaltmaya hazırlandığı bildirildi.

22 Haziran 2021 Salı 13:22
11 Okunma
AB, İngiltere menşeli filmlere kısıtlama getirmeye hazırlanıyor

İngiliz yapımı program ve filmler, Brexit'e rağmen hala ''Avrupa eserleri'' olarak sınıflandırılıyor. Ancak bu durumun yakında değişebileceği ifade ediliyor.

The Guardian'da yayımlanan bir belgeye göre, AB Komisyonu'ndan, İngiltere menşeli yapımların kıtadaki kültürel çeşitliliğe karşı oluşturduğu riskler hakkında bir çalışma yürütmesi istendi.

Belgede, video platformlarında bu içeriklerin orantısız biçimde yer almasının diğer Avrupa eserlerini de etkileyebileceğine dikkat çekildi.

Ticari Yayıncılar Birliği Direktörü Adam Minns ise herhangi bir değişikliğin İngiltere'deki sektöre ciddi bir darbe olacağı konusunda uyardı.

Bir İngiliz hükümet sözcüsü, İngiltere'nin, Avrupa Sınır Ötesi Televizyon Sözleşmesi'ne taraf olduğu için görsel-işitsel yapımlarını ''Avrupa eserleri'' kategorisinde değerlendirdiğini aktardı.

Anahtar Kelimeler:
AB
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
2014 UN271 yakında Dünya'yı ziyaret edecek
2014 UN271 yakında Dünya'yı ziyaret edecek
Küresel ısınma nedeniyle ölümcül hastalıktan 27 milyon kişi etkilenecek
Küresel ısınma nedeniyle ölümcül hastalıktan 27 milyon kişi etkilenecek
Dünyanın koronavirüs mücadelesi sürüyor
Dünyanın koronavirüs mücadelesi sürüyor
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim