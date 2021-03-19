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AB İngiltere'yi Cebelitarık'taki vergi muafiyetleri nedeniyle dava etti

Avrupa Birliği, İngiltere'yi Cebelitarık'ta sağlanan ve yasa dışı bulunan vergi muafiyetlerini tahsil etmediği gerekçesiyle mahkemeye verdi.

19 Mart 2021 Cuma 14:58
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AB İngiltere'yi Cebelitarık'taki vergi muafiyetleri nedeniyle dava etti

AB Komisyonu, İngiliz denizaşırı toprağı olan Cebelitarık'ta şirketlere sağlanan yaklaşık 100 milyon avroluk vergi muafiyetlerinin tahsil edilmemesi nedeniyle Avrupa Adalet Divanı'nda yasal süreç başlatıldığını açıkladı.

Açıklamada, Cebelitarık'taki söz konusu kurumlar vergisi muafiyetlerinin İngiltere'nin AB üyesi olduğu 2011-2013 yıllarını kapsadığı belirtilerek, AB Komisyonu'nun 2018 yılında bu uygulamayı kamu destek kurallarına aykırı bularak faydalananlardan tahsil edilmesi kararı aldığı kaydedildi.

AB'nin 2019 yılında Cebelitarık yetkililerine karar hakkında bilgilendirme yaptığı ifade edilen açıklamada, tahsilatın hızlı yapılması gerektiğine dikkat çekildiği de bildirildi..

Açıklamada, üzerinden 2 yıl geçmesine rağmen tahsilatın sadece küçük bir kısmı yapıldığı için yasal süreç başlatıldığı belirtildi.

AB üyesi ülkelerin kamu desteklemelerini ne şekilde sağlayacaklarını belirleme yetkisi AB Komisyonu'nun görev alanına giriyor.

AB ülkeleri, kamu desteklemelerini ve vergi muafiyetlerini sadece rekabete zarar vermeyecek şekilde ve kamu yararına uygun durumlarda kullanabiliyor.

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