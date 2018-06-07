Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
97099
ALTIN
190.703
DOLAR
4.5664
STERLİN
6.1503
EURO
5.3994
Fransız talihli 2 yılda 2’nci kez 1 milyon Euro kazandı!
2 yılda 2’nci kez 1...
10 milyon bakteri ile beraber uyuyoruz!
10 milyon bakteri ile beraber...
Sigaranın zararlı etkisini azaltan 2 besin!
Sigaranın zararlı etkisini azaltan 2...
Bu sorun 4 mevsim terletiyor!
Bu sorun 4 mevsim terletiyor!
Yapay renklendiricilere dikkat!
Yapay renklendiricilere dikkat!
banner34

AB İran'daki şirketlerini ABD yaptırımlarından koruyacak

AB Komisyonu, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile nükleer anlaşmadan çekilmesinin ardından Avrupa şirketlerinin çıkarlarını korumaya yönelik çeşitli tedbirler alınmasına yönelik resmi sürece başlandığını açıkladı.

07 Haziran 2018 Perşembe 11:47
AB İran'daki şirketlerini ABD yaptırımlarından koruyacak

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, ABD'nin İran'a karşı uygulamaya başlayacağı yaptırımlardan Avrupa şirketlerini korumak için engelleme yasasını güncelleme ve Avrupa Yatırım Bankası'na dış yatırımların finansmanı yetkisi verme kararını aldı.

AB Komisyonu, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile nükleer anlaşmadan çekilmesinin ardından Avrupa şirketlerinin çıkarlarını korumaya yönelik çeşitli tedbirler alınmasına yönelik resmi sürece başlandığını açıkladı.

Açıklamada, alınan tedbirlerin İran'a yatırım yapan AB şirketlerinin çıkarlarının korunmasına yardımcı olmayı ve AB'nin İran nükleer anlaşmasına olan bağlılığını göstermeyi amaçladığı kaydedildi.

Avrupalı şirketlerin ABD'nin İran'a uyguladığı yaptırımlara uymalarını yasaklayan ve ABD cezalarını uygulayan herhangi bir mahkeme kararını tanımayan "engelleme yasasının" İran'ı da kapsayacak şekilde güncellenmesine karar verildiğine dikkat çekilen açıklamada, İran'daki yatırımların finansmanı için Avrupa Yatırım Bankası'nın kullanılabilmesine yönelik mevzuat değişikliği de yapıldığı ifade edildi.

Açıklamada, söz konusu tedbirlerin alınmasına Avrupa Parlamentosu (AP) ve AB Konseyi'nin 2 ay içerisinde itiraz edebilecekleri, itiraz olamaması halinde kararın en geç Ağustos ayında yürürlüğe gireceği kaydedildi.

AB'nin engelleme yasası Küba'ya uygulanan ABD yaptırımlarını aşmak için hazırlanmış ancak hiçbir zaman yürürlüğe konmamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 8 Mayıs Salı günü, ülkesinin P5+1 ülkeleri ile İran arasında yapılan nükleer anlaşmadan çekilerek Tahran yönetimine ağır yaptırımlar getireceğini duyurmuştu.

Avrupa'nın önemli şirketleri, nükleer anlaşma yapıldıktan sonra İran'da ticaret ve yatırımlar yapmaya başlamıştı. Avrupalı şirketler, İran'la çalışmaya devam etmeleri halinde ABD yaptırımlarından zarar görmekten çekiniyordu.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Doğu Pasifik'te yazın ilk tropik fırtınası
Doğu Pasifik'te yazın ilk tropik fırtınası
İşte Müslümanların örnek alması gereken tavır
İşte Müslümanların örnek alması gereken tavır
Yemen ordusu sivillerin Mutun kasabasından çıkmasını istedi
Yemen ordusu sivillerin Mutun kasabasından çıkmasını istedi

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim