Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Polisi görünce kaçmaya çalıştı
Polisi görünce kaçmaya çalıştı
Uyuşturucuyu başkasından aldığını söyledi
Uyuşturucuyu başkasından aldığını söyledi
Yüzü asık diye kız arkadaşını darp etti
Yüzü asık diye kız arkadaşını...
Cinayeti itiraf etti; Kafasına keserle vurmuş
Cinayeti itiraf etti; Kafasına keserle...
Evinde baskın yedi
Evinde baskın yedi

AB Komisyon Başkanı: Kıbrıs sorununun çözümünde olumlu rol oynayabiliriz

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Charles Michel, Kıbrıs sorununun çözümünde olumlu bir rol oynayabileceklerini söyledi. AB Liderler toplantısında, AB-NATO iş birliği teyit edildi.

26 Şubat 2021 Cuma 15:39
514 Okunma
AB Komisyon Başkanı: Kıbrıs sorununun çözümünde olumlu rol oynayabiliriz

Başkan Michel, AB Liderler Zirvesi'nin savunma ve güvenlik konularındaki ikinci günkü oturumunun bitiminde düzenlediği basın toplantısında, Kıbrıs sorununun çözümü için yürütülen BM süreci ile Doğu Akdeniz ve Türkiye-AB ilişkileri konusundaki soruyu yanıtladı.

AB'nin Kıbrıs müzakerelerinde daha önce gözlemci olarak bulunduğunu ve hala gözlemci olduğunu belirten Michel, sorunun çözümünü istediklerini vurguladı.

Michel, "Çözüme yönelik çabaları desteklemek ve bölgede ilerleme olması açısından olumlu ve verimli bir rol oynayabiliriz" dedi.

25-26 Mart zirve toplantısı

Doğu Akdeniz'de istikrar ve öngörülebilirlik istediklerini aktaran Michel, "Bazı zorluklar ve anlaşmazlıklar olduğunu biliyoruz. Avrupa'nın ve AB üyelerinin çıkarlarını korumak, aynı zamanda bizim için önemli olan bu bölgeye daha fazla istikrar ve öngörülebilirlik sağlamak için elimizden geleni yapacağız" açıklamasını yaptı.

Michel, Türkiye-AB ilişkileri ve Doğu Akdeniz'deki durum hakkında ise aralıktaki AB Liderler Zirvesi'nde alınan kararı hatırlatarak, konuyu 25-26 Mart'taki zirve toplantısında yeniden ele alacaklarını belirtti.

AB-NATO iş birliği teyit edildi

AB Liderler Zirvesinde konuşulan konuları da aktaran Michel, AB'nin stratejik özerkliğini güçlendirmeyi hedeflediklerini, güçlü bir Avrupa'nın transatlantik bağları için de önem taşıdığını söyledi.

Michel, "AB olarak bizim güçlü olmamız hem NATO için hem de transatlantik ilişkiler açısından iyi. Güçlü bir ortaklık güçlü ortaklar gerektirir. Güçlü bir AB aynı zamanda NATO gibi, BM gibi tüm uluslararası ortaklıklarını göz önünde bulundurarak daha özerk davranabilir" dedi.

AB liderlerinin videokonferansla yapılan toplantısının bugünkü oturumuna NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de katıldı.

"Yeni AB yönetimiyle çalışmayı sabırsızlıkla bekliyoruz"

Toplantının bitiminde AB Konseyi'nden yapılan açıklamada, AB'nin daha özerk davranabilmesi için gerekli kapasitesinin artırılmasına yönelik çabaların süreceği, artan küresel istikrarsızlıkta AB'nin güvenliği için daha fazla sorumluluk alması gerektiği ifade edildi.

NATO ile yakın iş birliğinin, bölgesel ortaklar ve Birleşmiş Milletler ile ortaklıkların güçlendirilmesinin teyit edildiği liderlerin ortak açıklamasında, "Güvenlik ve savunmada yakın diyalog içeren güçlü ve iddialı bir transatlantik gündem konusunda yeni AB yönetimiyle çalışmayı sabırsızlıkla bekliyoruz" denildi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ABD'de bilanço yine ağır!
ABD'de bilanço yine ağır!
Kazakistan'da bir adamın soğuktan kulakları dondu
Kazakistan'da bir adamın soğuktan kulakları dondu
Prof. Dr. Uğur Şahin ve eşi Dr. Özlem Türeci’ye liyakat nişanı
Prof. Dr. Uğur Şahin ve eşi Dr. Özlem Türeci’ye liyakat nişanı
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim