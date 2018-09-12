AB Komisyonu Başkanı Juncker: Avrupalılar birlikte yıkılmaz bir güç olabilir

Gelecek yıl görev süresi dolacak olan Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker, birliğin durumu ve geleceği hakkında son konuşmasını bugün yaptı. Strasburg'taki Avrupa Parlamentosu'nda parlamento üyelerine hitap eden Juncker, "Avrupa tek ses olarak konuştuğunda hiçbir sürprizle karşılaşmayacak" dedi.

Juncker, "Gelecek nesillere Avrupa olarak daha temiz bir gezegen bırakmak istiyoruz. Küresel ısınmadan başka bir yere kafamızı çeviremeyiz. Avrupa kendi istikrarını başka yerlere de taşıyabilir. Ama yapacak daha çok işimiz var. Avrupa mutlaka çok kültürlü bir kıta ve herkese ait bir yer olarak kalmalı" ifadesini kullandı.

AB Komisyonu Başkanı'nın son konuşmasından öne çıkan cümleler şunlar:

Suriye'de, İdlib'de olan insanı kriz karşısında sessiz kalamayız

Dünün anlaşmaları, ittifakları belki yarının ittifakları değil. Dünyanın güçlü bir Avrupa'ya ihtiyacı var. Suriye krizine en fazla insani yardım yapan Avrupa Birliği'dir.

Her zaman çoğulcu olarak kalacağım. Küresel oyuncu olmak zorunda. Terörizm ve küresel ısınmadan güçlü ve tek bir Avrupa halklarımızı koruyabilir.

Balkan ülkelerine yönelik tavrımızı netleştirmeliyiz

Balkan ülkelerine yönelik duruşumuzu yeniden tarif etmeliyiz. Aksi halde diğerleri bizim bu komşularımıza şekil vermeye çalışacak. Etrafımızda olup bitenlere bakalım.

Mülteci konusu

Avrupa dünyaya sırtını dönerek küresel bir güç olamaz. Mülteci sorununu çözmemiz için Avrupa ülkelere arasında dayanışmaya ihtiyacımız var. Avrupa Birliği hiçbir zaman sırtını acı çekenlere dönmeyecek.

AB - Trump ilişkileri

Ben bencil ticari ilişkilerden yana değilim. Bu umutları yok eden bir yaklaşım. Her zaman çok kültürlü yaklaşımı tercih edeceğim.

İklim değişikliği

Komisyonumuzun 2030 için hazırladığı CO2 emisyon analizine katılıyorum. Bu bilimsel olarak doğru olduğu kadar siyasi olarak da gerekli.

Afrika

Afrika eşit, gerçek bir işbirliğine ihtiyacı var. Afrika ile yeni bir işbirliği kurmak istiyoruz. Afrika ticaretinin yüzde 36'sı Avrupa ile ama bu yeterli değil. Afrika ile de ticari açıdan serbest dolaşımı düşünmeliyiz.

Brexit

Avrupa'yı terk ederseniz bizim ortak pazarımızın parçası olamazsınız. Bir üye ülkenin avantajlarına sahip olamazsınız. İngiltere birlikten ayrıldıktan sonra asla bizim için üçüncü dünya ülkesi olmayacak. Her zaman güçlü bir ortak olmaya devam edecek. Bu yüzden iki taraf arasında Brexit sonrası ilişkileri güçlendirme yönünde çalışma oluşturulması talimatını verdim.

Euro en güçlü ikinci para birimi

Euro, ABD Dolarından sonra dünyadaki en önemli, yaygın ikinci para. Ama bunu daha da güçlendirmek için çalışmaya devam etmeliyiz. Avrupalı firmaların Avrupa uçaklarını bile dolardan alması mantıksız. bu gibi şeyleri değiştirmeliyiz.

Basın özgürlüğü

Avrupa basın özgürlüğünün tartışılmadığı bir alan olmalı. Özgür basın olmadan demokrasi olmaz. Avrupa Birliği'nde hukuka saygı bir zorunluluktur. Elbette kurumlar arasında görüş ayrılıkları olabilir. Bu görüş ayrılıklarına artık daha sık rastlıyoruz. Ama bu siyasi konuşmalara yansıdığı zaman endişe verici oluyor. Bazıları medyayı ve gazetecileri hedef alarak tartışmaların üzerine kapatmak istiyor. Avrupa, basın özgürlüğünün zirvede olduğu bir yer olarak kalmaya devam etmeli.

'Sağlıksız milliyetçiliğe' hayır

Avrupa 'sağlıksız milliyetçiliğe' hayır demeli, 'aydınlanmış vatanseverliğe' de evet demeli. Vatanseverlik bir erdem, denetimsiz milliyetçilik ise zehirli ve hileli."

"Ulusçuluk anlayışı ve Avrupa birlikte yürümeli. Vatan severler sadece kendi ülkelerini değil Avrupa'yı da sevmeli" diyen Juncker sözlerini, "Avrupayı seviyorum ve sevmeye de devam edeceğim" şeklinde noktaladı.

Kaynak: Euronews