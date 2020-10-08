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AB Komisyonu Başkanı von der Leyen ve Mitsotakis Maraş'ı konuştu

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis, Maraş’taki açılım hakkında görüşme gerçekleştirdi.

08 Ekim 2020 Perşembe 17:31
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AB Komisyonu Başkanı von der Leyen ve Mitsotakis Maraş'ı konuştu

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis, Türkiye ve Maraş’taki faaliyetleri görüştü.

Avrupa Komisyonu Başkanı ve Yunanistan Başbakanı yazılı olarak yaptıkları açıklamada, özellikle Maraş ile ilgili rahatsız edici son gelişmeler yaşandığını, bu gelişmeler ışığında Doğu Akdeniz’deki durumu görüştüklerini kaydetti ve BM Güvenlik Konseyi’nin kararlarına tam saygı gösterilmesinin önemli olduğunu tekrarladı.
 
Yazılı açıklamada, 2 Ekim’deki Avrupa Konseyi Kararları esası üzerinde hareket etme kararlılığı ifade edildi; Türkiye’nin bölgedeki gerginliği azaltmak, Yunanistan, Kıbrıs ve Avrupa Birliği ile yapıcı diyalog için gerekli adımları atması gerektiği, Avrupa Konseyi düzeyinde gelecek görüşmenin beklendiği tekrarlandı. 
 
Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis, ayrıca Avrupa’nın, sorumluluk paylaşımı ve dayanışmada doğru dengede, sığınma hakkı dahil Avrupa değer ve temel haklarını tamamen koruyan, öngörülebilir, adil ve dirençli bir göç yönetim sistemine ihtiyacı olduğu yolunda  görüş birliğine vardılar; Komisyon’un Göç ve Sığınmayla ilgili Yeni Anlaşma önerisi esasında bu yönde birlikte çalışmayı taahhüt etti.

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