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AB Konseyi Başkanı Michel: Rusya-Ukrayna savaşı gözümüzü açtı

Konseyi Başkanı Charles Michel, Rusya-Ukrayna savaşının Avrupa'nın gözünü açtığını söyledi.

06 Mart 2022 Pazar 20:17
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AB Konseyi Başkanı Michel: Rusya-Ukrayna savaşı gözümüzü açtı
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Michel, Alman Zeit gazetesine, Ukrayna'daki savaşın Avrupa'nın bağımlılıklarının neler olduğunu açıkça ortaya koyduğunu vurgulayarak, "Egemenliğimize daha fazla yatırım yapmalıyız. Bu savaş gözümüzü açtı." açıklamasında bulundu.

Avrupa Birliği'nin, Rusya ile savaşta olmadığını net bir şekilde ifade eden Michel, "Rusya ile savaşta değiliz. Rusya, Ukrayna ile savaş başlattı. Ukrayna, AB'nin yakın bir ortağı ve dostudur. Bu yüzden ona birçok farklı şekilde yardım ediyoruz. Her şeye rağmen aynı anda Rusya ile iletişim kanallarını açık tutmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Michel, AB'nin, silah tedariki için Ukrayna'ya 450 milyon avro sağlamasına ilişkin ise Ukrayna'nın işgaline karşı direnişini desteklediklerini belirterek, "Bu çok zor bir durum. Ukrayna bir NATO üyesi değil ancak aynı zamanda AB'nin yakın bir ortağıdır. Bir ortaklık anlaşmamız var. Rusya, yıllar önce Avrupa yolunu tutan ülkeye karşı acımasız bir savaş başlatmayı seçmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Söz konusu 450 milyon avro ile AB'nin savaş uçağı tedarikinde rol almayacağını teyit eden Michel, "Savaş uçağı satın alınmayacak." ifadelerini kullandı.

Ukrayna'nın AB üyeliği konusuna da değinen Michel, "Ukrayna'dan bahsettiğimizde komşuluğumuzdan bahsetmemiz gerekiyor. Geçtiğimiz günlerde Gürcistan ve Moldova üyelik başvurusunda bulundu ve Batı Balkan ülkeleri arasında da aday ülkeler bulunuyor ancak dikkate alınması gereken birçok nokta var. Evet, Ukraynalılar ait olduklarını gösteriyorlar ama şu anda orada savaş var. Adayların katılımına karar vermek AB Konseyi'ne kalmıştır. Üye devletlerin bireysel veto hakkı vardır." değerlendirmesinde bulundu.

Avrupa savunması için daha fazla harcama yapmak zorunda olduklarına işaret eden Michel, Avrupa'nın güvenliği ve barışın tehdit altında olduğuna dikkati çekti.

Anahtar Kelimeler:
AB Konseyi Başkanı MichelRusyaUkrayna Savaşı
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