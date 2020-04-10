AB liderleri koronavirüs kurtarma paketi için toplanıyor

AB Konseyi Başkanı Charles Michel, COVID-19'un ekonomik etkilerine karşı maliye bakanlarının üzerinde uzlaştığı kurtarma paketine ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Krizin yükünü beraber omuzlayacağız"

Kurtarma paketinin çalışanlara, işletmelere ve ülkelere hızla destek sağlayacağına işaret eden Michel, "Bu benzersiz paketle krizin yükünü beraber omuzlayacağız" ifadesini kullandı.

Michel, AB üyesi ülke liderlerinin COVID-19 kurtarma paketini 23 Nisan'da gerçekleştirecekleri tele konferansta ele alacaklarını belirtti.