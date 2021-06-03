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AB mahkemesi: Almanya, AB'nin hava kalitesi kurallarını ihlal etti

Avrupa Birliği mahkemesi, Almanya'nın hava kirliliğine neden olan azot dioksit miktarını sınırlamaya yönelik yeterli tedbir almadığına ve birlik mevzuatına aykırı davrandığına hükmetti.

03 Haziran 2021 Perşembe 16:35
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AB mahkemesi: Almanya, AB'nin hava kalitesi kurallarını ihlal etti

Merkezi Lüksemburg'da bulunan, AB'nin en yüksek mahkemesi Avrupa Adalet Divanı, AB Komisyonu'nun hava kirliliği nedeniyle Almanya'ya karşı açtığı davayı karar bağladı.

Almanya'nın AB hava kalitesi kurallarını ihlal ettiğine dikkati çekilen kararda, "Almanya, 2010 ve 2016 yılları arasında devamlı ve sistematik bir şekilde azot dioksit (NO2) sınır değerlerini aştı." denildi.

Mahkeme, Almanya'nın aralarında Berlin, Münih ve Hamburg gibi büyük şehirlerini de içeren 26 bölgesinde sınır değerleri düşürmeye yönelik uygun önlemleri zamanında alma yükümlülüğünü de ihlal ettiğine karar verdi.

AB Komisyonu, 2018 yılında Almanya'nın hava kirliliği değerlerini aştığı gerekçesiyle hukuki süreç başlatmıştı.

AB mevzuatına göre, havadaki azot dioksit miktarı ortalamasının metreküp başına 40 mikrogramı geçmemesi gerekiyor.

Son Güncelleme: 03.06.2021 16:36
Anahtar Kelimeler:
AB MahkemesiAlmanya
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