Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
Kar maskesi takıp dövdüler
Kar maskesi takıp dövdüler
Parkta çıkan kavga mahkemede son buldu
Parkta çıkan kavga mahkemede son...
Saçından tutup yerde sürükledi
Saçından tutup yerde sürükledi
“Bu işi namusum ve şerim için yaptım"
“Bu işi namusum ve şerim...
Önünü kesip darp ettiler
Önünü kesip darp ettiler

AB mahkemesi Apple'ın vergi borcu kararını iptal etti

Avrupa Birliği (AB) Genel Mahkemesi, dünyanın en değerli şirketlerinden merkezi ABD'de bulunan Apple'a İrlanda'daki faaliyetlerinden dolayı geriye dönük 13 milyar euronun üzerinde vergi borcu çıkaran AB Komisyonu kararını iptal etti.

15 Temmuz 2020 Çarşamba 16:24
517 Okunma
AB mahkemesi Apple'ın vergi borcu kararını iptal etti

Merkezi Lüksemburg'ta bulunan, AB’nin en yüksek mahkemesi Avrupa Adalet Divanı yapısı içinde yer alan Genel Mahkeme, Apple'ın AB Komisyonu'na karşı açtığı davayı karara bağladı.

Kararda, "AB Genel Mahkemesi, İrlanda'daki vergilendirmeyle ilgili AB Komisyonu kararını Apple lehine iptal etti." ifadesi kullanıldı.

Mahkeme, Apple'a İrlanda'da devlet desteğiyle seçici biçimde ekonomik fayda sağlandığı yönündeki AB Komisyonu kararının "yeterince kanıtlanamadığını" ve "hatalı" olduğuna hükmetti.

Karar, hukukilik denetimi için Avrupa Adalet Divanına götürülebiliyor.

Soruşturma 3 yılda tamamlanmıştı

AB Komisyonu, Apple'ın İrlanda'da kurduğu şirketlerin vergilendirilmesine ilişkin 3 yıl süren soruşturmasını Ağustos 2016'da tamamlamıştı.

AB Komisyonu, Apple'ın, İrlanda'da faydalandığı vergi uygulamasının yasa dışı olduğuna hükmetmiş, 2003'ten 2014'e kadarki dönem için 13 milyar euro ve faizinin geri alınmasını kararlaştırmıştı. İrlanda yönetimi ve Apple şirketi ise komisyonun kararına karşı hukuki süreç başlatmıştı.

Bir AB üyesi ülkenin kamu desteklemelerini ne şekilde sağladığını ve sektörlerde rekabete aykırı bir durum olup olmadığını denetleme yetkisi bulunan AB Komisyonu, Apple soruşturmasında şirketin İrlanda'da faydalandığı vergi uygulamalarının AB kurallarına aykırı olduğuna karar vermişti.

Apple, AB'yi tek taraflı hareket etmek ve geçmişe dönük İrlanda'daki vergi kurallarını değiştirmekle itham etmişti.

Anahtar Kelimeler:
Avrupa BirliğiAppleVergi Borcu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İtalya'da can kaybı 35 bine yaklaştı
İtalya'da can kaybı 35 bine yaklaştı
Hindistan'daki sel felaketinde ölü sayısı 61'e yükseldi
Hindistan'daki sel felaketinde ölü sayısı 61'e yükseldi
İngiltere'de koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 45 bini geçti
İngiltere'de koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 45 bini geçti
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim